Coronavirus aux Pays-Bas: proportionnellement à la population, il n'y a actuellement pas plus de décès qu'en Belgique

Le coronavirus aux Pays-Bas a causé 771 décès depuis le début de la pandémie. Ramené à sa population de 17 millions d'habitants, la proportion est de 0,0000451%, ce qui est légèrement moins que la Belgique.

Les Pays-Bas ont dépassé le cap des 10.000 cas du nouveau coronavirus (10.866), ont indiqué dimanche les autorités sanitaires du pays, qui souhaite favoriser le développement d'une immunité collective plutôt qu'un confinement total de la population. Aux Pays-Bas, qui comptent 17 millions d'habitants, 771 personnes sont décédées des suites de la maladie Covid-19, ce qui donne 0,0000451 %, c'est moins qu'en Belgique qui, avec 513 décès pour 11,4 millions d'habitants, a une proportion de 0,0000487 % de décès. On ne dispose évidemment pas du recul suffisant pour tirer les moindres leçons, d'autant que la situation peut rapidement évoluer. On ne peut en tout cas pas invoquer une population plus jeune aux Pays-Bas qu'en Belgique (on sait que ce sont essentiellement les personnes âgées qui décèdent du coronavirus) car ce n'est pas le cas.

Le gouvernement néerlandais a instauré des mesures mais refuse pour l'instant de confiner la population. Il devrait annoncer mardi s'il conserve cette stratégie.



"Comme signalé ces derniers jours, le nombre de patients admis à l'hôpital et le nombre de décès augmentent moins vite que ce à quoi on pourrait s'attendre sans mesures" telles qu'un confinement total, a déclaré le RIVM sur son site internet. "Dans quelques jours, il sera possible de conclure s'il y a eu un véritable aplatissement du nombre de patients hospitalisés et du nombre de décès parmi les patients signalés", a-t-il ajouté.

Rassemblements interdits jusqu'au 1er juin

Le Premier ministre Mark Rutte a averti qu'un confinement total de la population serait la prochaine étape dans la lutte contre la propagation du virus, si les mesures actuellement en vigueur ne suffisaient pas.

Aux Pays-Bas, les écoles, bars, restaurants, maisons closes ou encore coffee shops sont fermés depuis le 16 mars, et les examens centraux de fin d'études, l'équivalent des épreuves du baccalauréat français, ont été annulés.



Tous les rassemblements publics et événements qui nécessitent une permission des autorités sont interdits jusqu'au 1er juin, et les magasins et les services de transport public ont dû prendre des mesures pour que les usagers et clients respectent une distance de 1,5 mètre, sous peine d'amende.