Coronavirus en Belgique - La Ligue des familles demande un congé spécifique pour les parents: "Il y a urgence!"

Ce lundi, c’est Christophe Cocu, le directeur de la Ligue des familles, qui était l’invité d’Alix Battard dans le RTL INFO Bienvenue.

Dans cette crise causée par le coronavirus, les familles sont particulièrement bousculées. Les parents doivent travailler à la maison et, en même temps, ils doivent s’occuper de leurs enfants puisqu’il n’y a pas école. Depuis plusieurs jours, la Ligue des familles est constamment interpellée par des parents qui ne s’en sortent pas. Que disent-ils exactement? Qu’est-ce qui est le plus difficile pour eux?

"Ils disent plein de choses, mais il y a une constante: pour tout ce qui concerne le travail, les parents font face à des difficultés. Que ce soit une perte financière parce qu’ils sont en chômage temporaire, parce qu’ils sont indépendants et que leurs activités ont cessé ou parce qu’ils travaillent à l’extérieur et qu’ils n’ont pas de lieu où faire garder leurs enfants, parce que les parents ne peuvent pas amener leurs enfants dans les écoles sauf si ce sont des enfants de personnel de santé, etc. Certains sont aussi en difficulté car ils télétravaillent, donc ils doivent s’occuper de leurs enfants en même temps que d’atteindre leurs objectifs professionnels."

Vous avez même reçu le témoignage de parents qui racontent devoir raccourcir leurs nuits pour pouvoir travailler à la maison.

"Effectivement. Et c’est important de rappeler ce qu’est le télétravail. En fait, on réalise la même chose qu’au bureau, sauf que là on a les enfants et que l’on doit quand même faire ses heures, prendre des contacts avec des clients, des fournisseurs, etc. Il y a un impératif de résultats et d’heures. Pour ceux qui n’ont pas d’enfants, je rappelle que quand on a des enfants leur temps d’attention est relativement limité. Ils courent, ils crient, ils se disputent parfois entre frères et sœurs. C’est effectivement très compliqué de pouvoir travailler quand on est interrompu toutes les 10 minutes. La solution est donc de travailler en dehors des heures où les enfants sont réveillés, c’est-à-dire en se levant à 4h du matin ou en travaillant de 20h à minuit."

On comprend que cela mène à l’épuisement. Mais les employeurs ne se montrent-ils plus compréhensifs, plus flexibles?

"Oui, on remercie les employeurs qui font preuve d’une certaine souplesse. Mais si la grande majorité le fait, ce n’est pas le cas de tous. On a aussi des témoignages qui révèlent une certaine pression: "Si tu ne produis pas assez, si tu ne fais pas tes heures alors tu prends congé". Et les travailleurs se sentent coupables d’être à la fois un mauvais parent et un mauvais travailleur."

Pour faire face à cette situation, la Ligue des familles et votre équivalent flamand vous réclamez l’instauration d’un congé spécifique?

"Nous demandons un congé parental spécifique, c’est-à-dire en plus pour les parents d’enfants de moins de 12 ans ou les parents d’enfants porteurs d’un handicap. La forme que nous souhaitons, c’est un congé parental supplémentaire plus souple et mieux rémunéré qui pourrait par exemple être pris à mi-temps pour un des deux parents et qui serait accessible tant aux salariés, qu’aux fonctionnaires et indépendants."

Et quel est le retour du monde politique à cette demande?

"On nous dit que c’est à l’étude. On sent que c’est compliqué mais il commence à y avoir urgence. Cela fait deux semaines et demie et il y a une urgence pour la santé mentale des parents. On a donc lancé une pétition qui vise à récolter un maximum de signatures d’ici dimanche prochain."

La pétition est disponible sur le site internet de la Ligue des familles.

