Coronavirus - Leurs parents sont en première ligne, les enfants du personnel soignant ont droit à un soutien psychologique par téléphone

Les enfants du personnel soignant ressentent souvent de la peur et de l’inquiétude. Leurs parents doivent s'absenter. Ils côtoient ce fameux virus et la mort. Pour répondre spécifiquement aux questions de ces enfants, un call center a été mis en place à Liège.

"Est-ce que mes parents vont être malades ? Est-ce que je suis malade ? Est-ce que c’est grave ?", voici le genre de questions, auxquelles doivent répondre ces psychologues et psychiatres, spécialisés dans la santé mentale des enfants. Ces professionnels ont organisé un système de garde téléphonique pour écouter et pour expliquer aussi simplement que possible… par exemple la notion de porteur sain. Alain Malchair, professeur de pédopsychiatrie à l’université de Liège, précise : "Un enfant a du mal à imaginer que tout va bien et qu’on peut être éventuellement atteint par le virus."

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19.

La notion de distance sociale soulève le même type de questionnement. "Les petits enfants ne peuvent pas accepter, comprendre et donc vivre cette absence de contacts physiques", explique Alain Malchair.

Inquiétude pour les enfants fragiles

Ces praticiens s’attendaient à recevoir de nombreux appels téléphoniques, il y en a eu finalement très peu. "Ce n’est peut-être pas si mauvais signe que ça, dans cet océan de mauvaises nouvelles, peut-être bien que justement ça veut dire que l’enfant à une capacité de résilience qu’on ne soupçonnerait pas. La résilience, c’est la capacité de dépasser une souffrance de façon positive", clarifie le professeur.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

Les spécialistes s'inquiètent aujourd’hui davantage de l’impact sur les enfants déjà fragilisés avant le confinement. "Ce sont des enfants qui ont par exemple de gros troubles de comportements et qui dans un milieu confiné ont perdu leur repère et ces troubles de comportement peuvent vraiment augmenter de manière forte et parfois même dangereuse", abonde le pédopsychiatre Benjamin Reuter.

Le personnel hospitalier a lui aussi des psychologues à sa disposition. Des parents qui tiennent le coup, c’est sûrement le meilleur rempart pour préserver les enfants.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: CARTES de répartition par province, âge et sexe