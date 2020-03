Coronavirus: le Premier ministre israélien en quarantaine préventive

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été placé lundi en quarantaine préventive, un employé de ses services ayant été testé positif au nouveau coronavirus, ont indiqué des sources officielles.

"Avant même que l'enquête épidémiologique ne soit terminée et pour dissiper tout doute, le Premier ministre a décidé que lui et son personnel proche seraient en confinement", ont précisé les services de M. Netnyahu à l'AFP.

Cette enquête a été initiée après qu'un employé du bureau de M. Netanyahu, 70 ans, a été testé positif au Covid-19.

Selon les "premiers éléments d'enquête", M. Netanyahu "n'a pas été en contact rapproché avec cette personne et ne l'a pas rencontrée", ont indiqué ses services à Jérusalem.

Le bureau du Premier ministre n'a pas spécifié de date précise pour la fin de cette quarantaine mais a assuré que le ministère de la Santé et le médecin de M. Netanyahu la fixeraient après avoir obtenu les résultats des tests.

Cette quarantaine intervient en plein pourparlers du Premier ministre sortant avec son ex-rival Benny Gantz afin de former un gouvernement "d'unité et de crise" pour juguler la pandémie de coronavirus en Israël, où plus de 4.300 cas, incluant 15 morts, ont été officiellement recensés.

Les deux camps ont fait état dimanche de "progrès significatifs" dans leur négociations afin de mettre un terme à la plus longue crise politique de l'histoire moderne d'Israël.

MM. Netanyahu et Gantz, ex-chef de l'armée de 60 ans, se sont rencontrés le weekend dans l'espoir de faire débloquer ces discussions et de doter l'Etat hébreu d'un cabinet stable après s'être affrontés dans trois élections en moins d'un an.

M. Gantz avait justifié ce rapprochement par la nécessité d'endiguer la crise du nouveau coronavirus qui a poussé les autorités à imposer une série de mesures d'urgence.