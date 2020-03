Coronavirus aux Pays-Bas: plus de 90 décès en 24h chez nos voisins

Le nouveau coronavirus a déjà fait au moins 864 victimes aux Pays-Bas, dont 93 sont décédées dimanche, selon les derniers chiffres de l'Institut national pour la santé publique et l'environnement (RIVM).



Comme en Belgique, le comptage des décès peut avoir quelques jours de retard, car les informations proviennent des différents hôpitaux du pays. Le nombre de 93 décès ne reflète en outre pas totalement la réalité, car il ne comprend que les personnes décédées après avoir été testées positives, or toute la population n'est pas dépistée. Dimanche, le nombre d'admissions à l'hôpital aux Pays-Bas a augmenté de 507 pour atteindre 3.990 au total. Le RIVM constate que dans la province du Noord-Brabant, frontalière de la Belgique, la tendance à la baisse du nombre d'hospitalisations se poursuit. En Hollande méridionale, en Hollande septentrionale, en Gueldre et dans le Limbourg, en revanche, les admissions à l'hôpital ont été relativement nombreuses. Au total, 11.750 contaminations au virus ont été confirmées en laboratoire, soit une augmentation de 884 cas en 24h.

