Coronavirus: du neuf pour les abonnements "suspendus" dans les salles de sport

Le coronavirus en Belgique a contraint les autorités à prolonger la fermeture de tous les lieux accueillant du public, jusqu'au 19 avril inclus, en ce compris les salles de sport. Que va-t-il se passer avec les abonnements ? Le plus grand acteur du secteur du fitness en Belgique, Basic-Fit, a pris position.

Il y a quelques jours, Christophe et Manuela avaient pointé, via le bouton Alertez-nous, la décision de Basic-Fit de ne pas suspendre les domiciliations pour le paiement des abonnements du mois d’avril. La société indiquait sur son site internet qu’elle réfléchissait à la meilleure manière d’indemniser ses membres et qu’elle communiquerait début avril.

L’association de protection des consommateurs Test Achats avait pris clairement position sur la question en demandant la suspension immédiate du paiement des abonnements ou un remboursement.

La société néerlandaise a sondé un millier de ses membres et a finalement tranché ce week-end. A l’instar de ce que proposent les salles JIMS (voir article complet ici), Basic-Fit a décidé d’offrir à ses affiliés plusieurs options : demander un remboursement, demander le gel de son abonnement, demander l’évolution de celui-ci (lorsque c’est possible). Les sportifs peuvent également recevoir un sac de cadeaux, ils peuvent aussi choisir de "ne rien faire", afin de soutenir les clubs et leurs travailleurs.

