Coronavirus en Belgique: 2 jeunes arrêtés à Molenbeek pour non respect des mesures de confinement

Le coronavirus en Belgique a entraîné la mise en place de mesures de confinement strict, et celles-ci ne sont pas encore respectées par tout le monde.

La police locale de Bruxelles-Ouest (Jette, Ganshoren, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe et Molenbeek-Saint-Jean) a arrêté deux jeunes hommes ce week-end à Molenbeek-Saint-Jean pour non respect des mesures de confinement décidées afin de limiter la propagation du COVID-19, selon une information diffusée lundi par le quotidien La Dernière Heure (DH) et confirmée par le parquet de Bruxelles. L'un des deux étant mineur, il devra comparaître devant un juge de la jeunesse. L'autre jeune a été mis à disposition du parquet de Bruxelles.

A.S., âgé de 23 ans, avait déjà reçu quatre notifications de la police en une semaine pour non respect du confinement. Quand la police est venu l'arrêter, il a essayé d'ameuter les passants. Le jeune mineur, âgé de 17 ans, avait lui aussi été averti à six reprises selon la DH. Il venait d'être libéré d'un IPPJ (Institution publique de protection de la jeunesse).

