Coronavirus - Rome: un cardinal positif au Covid-19

Le cardinal Angelo De Donatis, qui fait office d'évêque de Rome au nom du pape, a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé lundi dans un communiqué le diocèse de Rome (Vicariat).

Après la manifestation de certains symptômes, le cardinal-vicaire De Donatis "a été soumis à un prélèvement pour le Covid-19" qui a révélé "un résultat positif", indique ce communiqué du Vicariat de Rome. Le pape François est l'évêque de Rome mais la charge est effectivement exercée par le vicaire général. La cardinal "a de la fièvre mais son état général est bon, et il a commencé une thérapie antivirale", ajoute le vicariat qui précise que le haut prélat a été admis à l'hôpital romain Gemelli et que ses proches collaborateurs se sont mis à l'isolement. Le Vatican a officiellement annoncé samedi six cas de Covid-19 parmi les employés et résidents du petit Etat, soulignant que ni le pape ni son entourage le plus proche n'étaient concernés. Le pape, qui a reçu lundi en audience le Premier ministre italien Giuseppe Conte, est entouré d'un strict cordon sanitaire. "Je vis aussi cette épreuve, je suis serein et confiant", déclare le cardinal De Donatis, cité dans le communiqué. "Je vis ce moment comme une opportunité que la providence me donne de partager les souffrances de tant de frères et soeurs", ajoute-t-il.