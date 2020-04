Coronavirus aux Etats-Unis: habituellement noir de monde, le Walk of Fame est quasiment DÉSERT (vidéo)

Ce mardi 31 mars, des images de drone ont montré le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles presque vide.

Généralement très animé, le Hollywood Walk of Fame est désormais désert. Cinémas, restaurants et centres commerciaux sont en effet fermés au public en raison du confinement qui a pour but d'empêcher la propagation du coronavirus.

Regorgeant habituellement de centaines de touristes, l'extérieur du Dolby Theatre était également désert.

Plus de 3.700 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, un chiffre plus élevé que le nombre de morts lors des attaques du 11 septembre 2001. Des experts médicaux de la Maison Blanche ont déclaré qu'entre 100.000 et 200.000 personnes pourraient mourir de maladie respiratoire aux Etats-Unis, malgré les ordres de confinement dans la plupart des grandes villes du pays.