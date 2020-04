Pour occuper les enfants confinés, des cours de gym passent en ligne

Tous les après-midi depuis qu'elles sont confinées au Texas à cause de la pandémie de COVID-19, les sœurs Canonico frappent en choeur sur le sol à l'aide d'ustensiles de cuisine, suivant des cours de psychomotricité qui leur permettent de braver l'ennui.

Comme trois Américains sur quatre, Kinley, Caylee et Riley Canonico âgées de deux, quatre et dix ans doivent rester à la maison jusqu’à nouvel ordre pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Elles connaissaient déjà The Little Gym, une chaîne de centres de gymnastique pour enfants axée sur le développement moteur et mental, et chacune y a pris des cours de baby-fitness au fil des années.

Depuis le confinement décrété la semaine dernière dans la ville texane de Houston où elles vivent, les trois fillettes, vêtues de débardeurs ou de pyjamas aux couleurs pastel, multiplient les séances de psychomotricité dans le salon.

"Nous voulons absolument que leur santé mentale soit aussi bonne que leur santé physique", décrit leur mère Lauren Soliz, depuis leur maison.

Avec trois enfants et des conférences téléphoniques aléatoires à gérer pendant la journée, la consultante fiscaliste de 37 ans constate qu'il est "impossible" d'avoir un emploi du temps fixe.

Elle a malgré tout réussi à instaurer des pauses sportives récurrentes: balades à vélo autour du pâté de maison après le petit-déjeuner, cours de yoga trouvés sur YouTube qu'elles font en famille... Et plusieurs fois par semaine, Mme Soliz met en route une vidéo avec les coaches de The Little Gym, sur sa télévision.

"C'est amusant et ça prend du temps, donc ça aide parce que nous sommes juste coincées à l'intérieur. En plus, c'est vraiment la seule chose qu'on puisse faire à part marcher", témoigne l’aînée de la fratrie, Riley, 10 ans, qui met autant d’énergie que ses petites sœurs à tourner sur elle-même ou sautiller sur place au rythme de la vidéo.

Lauren Soliz considère ces moments d’exercice sportif comme une "manière d’évacuer une partie du stress". "Nous ressentons tous l'angoisse et l'incertitude de: +Combien de temps cela va durer?+", confie-t-elle.

- Concentration et épanouissement -

Les autorités de santé américaines ont publié en ligne des conseils à destination des parents. Quand le jeu en extérieur n'est plus possible, elles recommandent des pauses d'"étirements" et de "danse" qui favorisent la concentration et l'épanouissement de l'enfant.

Il est précisé que les enfants âgés de 6 à 17 ans doivent idéalement pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par jour.

"Beaucoup de parents nous demandaient: +S'il vous plaît, publiez quelque chose, nos gamins s'agitent dans tous les sens à la maison+", raconte Alex Tellez, le directeur de l’une des antennes houstoniennes de The Little Gym, depuis son jardin.

"Qu'on ait un échappatoire pour l’énergie des enfants ou non, cette énergie a besoin d'aller quelque part. Ils vont courir, ils vont jouer, parce qu'ils ont besoin de stimulation", constate M. Tellez, qui a dû fermer le gymnase pour une durée indéterminée à cause du confinement décrété dans la ville.

Son équipe a pré-enregistré des vidéos depuis ses locaux du quartier cossu de Houston et les publie plusieurs fois par semaine sur Facebook, YouTube et Instagram en attendant la réouverture du gymnase. On y voit les coachs en habits de sport s'exercer sur les tapis de gym rouge vif et s'adresser aux enfants comme ils en ont l'habitude pendant les cours en présentiel.

"Cela facilite le travail pour beaucoup de familles qui n'ont plus qu'à mettre en route (les vidéos, ndlr) sur leur télévision, au lieu d'utiliser leur portable ou leur ordinateur", se réjouit Alex Tellez, qui a décidé de publier le contenu en libre accès en raison du confinement. Chaque cours coûte habituellement une vingtaine d'euros, un budget important pour certaines familles.

"C'était un peu une transition pour nous car une grande partie du matériel est brevetée. Mais en ce moment, nous pensons qu'il est important de rester en contact avec nos clients de façon régulière, et qu'ils puissent continuer à profiter des apports de notre programme".

Avec un but affiché: qu'à la fin du confinement, les familles des enfants poussent de nouveau la porte du gymnase.