Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 30.000 Belges testés ce week-end, les sorties d'hôpital atteignent un record

Le coronavirus en Belgique continue à secouer notre pays. Cet article vous donne les dernières informations sur sa propagation, le confinement et ses conséquences socio-économiques.

BILAN SANITAIRE DE MERCREDI

L'institut de santé publique belge Sciensano a communiqué le bilan de l'épidémie de coronavirus au cours des dernières 24 heures en Belgique. Le rapport est établi à partir des informations collectées auprès de la quasi totalité des hôpitaux du pays.

Nouveaux cas confirmés: 1189 (13964 au total)

Décès:123 nouveaux décès (total: 828)

Hospitalisations actuelles: 4995 dont 1088 aux soins intensifs (+67 au cours des dernières 24 heures)

Nouvelles entrées à l'hôpital: 560

Nouvelles sorties d'hôpital: 436 (Nombre record de personnes sorties de l'hôpital).

"Les mesures ne sont pas agréables mais ont un seul but: veiller à la santé de tout le monde, que chacun puisse bénéficier des soins adéquats au moment où il en a besoin. Le nombre de morts de ces dernières 24 heures est très important. Chaque mort est un mort de trop. Le rapport quotidien montre de manière pénible que la situation est très sérieuse", a commenté le porte-parole du Centre de crise Benoit Ramacker

CORONAVIRUS DIRECT

Des milliers de Belges supplémentaires vont être testés

Selon le ministre des télécommunications et du numérique, Philippe de Backer, des efforts ont été faits, en étroite coopération avec des scientifiques, pour harmoniser les besoins et les disponibilités en matière de testing. Actuellement, la capacité réelle de testing est de 4.000 tests par jour et ce montant continuera à augmenter fortement dans les prochains jours, étant donné que les livraisons fonctionnent à pleine puissance. D’ici la fin de la semaine, la capacité de tests s’élèvera à environ 10.000. "Fin de cette semaine, nous démarrons la prise de plus de 20.000 tests dans les maisons de repos", poursuit le ministre dans un communiqué.



Le remboursement de voyages annulés possible dans un délai de 12 mois

Les vacanciers qui ont vu leur voyage annulé en raison des mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus pourront bénéficier d'un remboursement dans un délai de 12 mois, a annoncé mercredi la ministre fédérale de l'Economie et des Consommateurs Nathalie Muylle. Jusqu'à présent, seul l'octroi d'un bon (voucher) pour un prochain voyage était accordé. (En savoir plus)

Une journée de travail sur cinq transformée en chômage temporaire

Fin mars, un peu moins de 21% du nombre total de jours de travail des travailleurs belges avaient été transformés en chômage temporaire, selon les calculs du prestataire de services de ressources humaines Acerta. Pour les ouvriers, cette proportion s'approche des 52%, contre 14,8% pour les employés.



Gare aux arnaques en lien avec le Covid-19 sur les réseaux sociaux



L'Autorité des services et des marchés, la FSMA, met en garde contre des propositions d'investissement frauduleuses en lien avec le Covid-19 sur les réseaux sociaux. "Les fraudeurs n'hésitent pas à exploiter l'actualité du COVID-19: pour ces escrocs, le climat actuel est particulièrement propice pour faire de nouvelles victimes. Ils entrent le plus souvent en contact avec leurs victimes en utilisant des techniques de phishing diffusées via différents canaux: les e-mails, les réseaux sociaux ou encore les appels téléphoniques non sollicités", explique la FSMA.

Manque de masques: les syndicat de police ont déposé un préavis de grève



"Nous souhaitons que l’autorité revienne sur son point de vue et admette que le personnel policier est bien une catégorie professionnelle prioritaire. Nous souhaitons ensuite un débat sur la manière d’équiper correctement nos collègues, et sur le timing envisagé pour arriver à un équipement suffisant. Enfin, nous souhaitons débattre des modalités d’usage de cet équipement", a déclaré le front commun.

Une étude de l'UMons confirme la perte de goût et d'odorat comme symptômes majeurs



Une étude prospective européenne coordonnée par l'Université de Mons (UMons) confirme que la perte soudaine des sens du goût et de l'odorat représente un symptôme important de l'infection au nouveau coronavirus. Près de 90% des patients sondés ont présenté ces troubles, a indiqué l'UMons mercredi. (En savoir plus)

Quatre magasins Delhaize n'ont pas ouvert leurs portes ce mercredi

Trois magasins Delhaize de Bruxelles et un de Jambes (Namur) ont gardé portes closes ce mercredi, indiquent les syndicats CNE et le Setca. Mardi, un protocole d'accord a été finalisé entre les syndicats et la direction de Delhaize, et "il y a des endroits où il ne passe pas", confirme Myriam Delmée du syndicat socialiste.



Le gouvernement fédéral prépare un gel des procédures de faillite



Concrètement, les entreprises qui se trouvent en défaut de paiement et dont le crédit est ébranlé seraient protégées contre les faillites forcées prononcées par les tribunaux de l'entreprise. "L'objectif est d'octroyer une période de répit aux entreprises en difficulté en raison des circonstances actuelles afin qu'elles puissent reprendre leurs activités à l'issue de la crise", explique le ministre Denis Ducarme.

Possible retard dans le paiement de l'allocation de chômage temporaire

Jean-François Tamellini, le secrétaire général du syndicat FGTB a déclaré ce matin sur Bel RTL que de nombreux employeurs (ou leurs secrétariats sociaux) tardent à remettre le document mentionnant le salaire et le nombre de jours chômés. Or, ce document est nécessaire pour libérer le paiement.

Le pic de l'épidémie devrait être atteint en début de semaine prochaine

"Le ralentissement se confirme de jour en jour. On peut estimer que début de semaine prochaine on devrait atteindre le pic à un ou deux jours près. C'est difficile de prédire précisément mas ça devrait être à ce moment-là", a déclaré ce matin sur Bel RTL Marius Gilbert, épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles (ULB).