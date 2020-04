Après 20 ans d'attente, les aides familiales et gardes à domicile passent au statut d'employé en Wallonie

"Véritable avancée sociale attendue depuis 20 ans, le passage du statut d’ouvrier à celui d’employé pour les aides familiales et gardes à domicile sera concrétisé à partir de ce 1er avril en Wallonie", a annoncé le gouvernement wallon ce 1er avril. Cette mesure concernera près de 7000 travailleuses (95% des postes sont occupés par des femmes) et travailleurs du secteur de l’aide aux familles et aux aînés (SAFAS).

"Les aides familiales et les gardes malades à domicile font partie du quotidien de nombreuses familles, elles occupent un rôle clé dans l’accompagnement, le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie et des personnes âgées. Il était donc essentiel, surtout en cette période de crise sanitaire, de maintenir ce changement de statut d’ouvrier vers employé qui va améliorer leur salaire et leurs conditions de travail", a souligne Christie Morreale, la ministre de la Santé et de l'Emploi.