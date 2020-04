Conoravirus: échos d'une France confinée, 16e jour

La vie chacun chez soi: de Lyon à Toulouse, échos d'une France sous cloche, mercredi, au 16e jour de confinement.

. Trône

"Compte tenu de la très forte incertitude sur le calendrier de sortie du confinement", la foire du Trône et ses quelque 350 attractions, prévue à Paris du 27 mars au 24 mai, est annulée, selon un communiqué de la préfecture de police et la mairie de Paris.

Les familles de forains actuellement installées sur la pelouse de Reuilly peuvent y rester jusqu'au 14 juin, si elles le souhaitent. La ville de Paris demande par ailleurs "que les dispositifs de soutien aux acteurs économiques mis en place par l'État" bénéficient aussi aux forains, durement frappés par les annulations.

. Noir

Si le festival international Quais du polar à Lyon, où étaient attendus 120 écrivains français et étrangers, a été annulé pour cause de Covid-19, ses organisateurs veulent néanmoins faire vivre leur passion aux amateurs de romans policiers.

Le festival mettra ainsi à contribution les auteurs, éditeurs et libraires sur son site Internet, pour une parenthèse noire mais lumineuse en cette période de confinement. Rendez-vous sur www.quaisdupolar.com les 3, 4 et 5 avril.

. Pharmacie

Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a donné suite à une "excellente idée" des élus communistes d'accorder une aide de 500 euros à chaque pharmacie pour qu'elle équipe ses comptoirs de vente d'une vitre de protection en plexiglas.

Le dispositif, qui vise à prémunir les pharmaciens d'une potentielle contamination au coronavirus, est ouvert depuis lundi sur le site internet de la collectivité: ils peuvent déposer leur facture d'achat et un RIB pour se faire rembourser.

. Au revoir

"C'est la première fois qu'on fait un enterrement comme ça". Pour rendre un dernier hommage à sa tante, décédée seule dans un hôpital parisien du covid-19, Laurent à Toulouse s'est connecté sur une application de visioconférence. Il a été rejoint par 34 membres de sa famille âgés de 8 à 80 ans, aux quatre coins de l'Hexagone.

Pas d'embrassades pour se réconforter, mais des photos de la défunte, des textes lus par ses frères et sœurs, neveux et petits neveux, des prières en musique... et quelques larmes derrière l'écran.

. Poisson

Chambre rangée exigée: les élèves de l'école élémentaire Jules-Ferry de Clamart (Hauts-de-Seine) ont reçu une lettre de leur directrice leur annonçant que dix élèves allaient être tirés au sort afin de vérifier qu'ils avaient bien fait leurs devoirs en temps de confinement et aussi ... rangé leur chambre. Pas de panique pour les élèves: ils ont reçu cette lettre mercredi 1er avril.

