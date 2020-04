Les compétitions de natation suspendues jusque fin juin en Belgique

(Belga) Toutes les compétitions de natation sont annulées jusque fin juin en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué mercredi la Fédération belge de natation (FRBN). Cela concerne aussi bien les compétitions nationales que régionales et locales.

"Cette disposition uniforme est valable dans toute la Belgique et elle a été prise afin d'apporter la même clarté à chaque club et à chaque nageur", indique la fédération. "Actuellement il n'est pas possible de nager, et encore moins de s'entraîner intensivement, au moins jusqu'au 19 avril et probablement les piscines resteront encore fermées plus longtemps après cette date. Par conséquent il n'est pas du tout opportun d'organiser des compétitions officielles de natation au mois de juin (avec normalement beaucoup d'examens et travail de rattrapage aux écoles)". La FRBN avait annoncé le 24 mars dernier que les championnats de Belgique Open de natation, qui devaient se tenir du 21 au 23 mai à Charleroi, étaient annulés. Pour ce qui concerne les championnats de Belgique de natation par catégories (17-19 juillet et 24-26 juillet), "une décision fondée sera probablement prise début mai, évidemment dépendant de l'évolution de la situation COVID-19", selon la FRBN. (Belga)