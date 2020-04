Coronavirus - Un bébé de six semaines meurt du Covid-19 dans le Connecticut

(Belga) Un bébé de six semaines, qui n'a pas pu être ranimé après avoir été hospitalisé en fin de semaine dernière, est décédé du coronavirus dans le Connecticut, a indiqué mercredi le gouverneur de cet Etat voisin de New York, Ned Lamont.

"Les tests ont confirmé hier soir (mardi soir, NDLR) que le bébé était positif au Covid-19. Ca fend le coeur. Nous pensons qu'il s'agit de l'une des personnes les plus jeunes, à travers le monde, à décéder des complications dues au Covid-19", a ajouté le gouverneur sur son compte Twitter. Les autorités de l'Illinois avaient annoncé samedi la mort à Chicago d'un enfant de neuf mois, alors la plus jeune personne connue à décéder du virus aux Etats-Unis. La maladie est réputée épargner relativement les enfants, et les très jeunes victimes sont très rares. Le Connecticut, bien que moins touché que l'Etat de New York qui compte plus de 83.000 cas, recensait mercredi plus de 3.500 cas et 85 morts, selon le gouverneur. La région de New York est la plus touchée aux Etats-Unis par la pandémie, avec plus de 100.000 cas confirmés mercredi entre les trois Etats voisins de New York, du New Jersey et du Connecticut. (Belga)