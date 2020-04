Gymnastique: Simone Biles a pleuré en apprenant le report des JO

La gymnaste américaine Simone Biles, quadruple championne olympique, a déclaré mercredi avoir "pleuré" en apprenant le report des Jeux olympiques de Tokyo-2020, une décision qui remet en cause ses projets de retraite et qui sera difficile "mentalement" à supporter pour elle.

Quand je l'ai appris, "je n'ai d'abord pas su trop quoi en penser. Je me suis assise et j'ai pleuré. (...) Sur le moment, ça a été dur, mais cela va mieux", a expliqué la sportive de 23 ans au micro de NBC.

Pour Biles, cette décision est "la bonne" pour s'"assurer que tout le monde aux Etats-Unis et dans le monde aillent bien", mais elle est d'autant plus difficile à accepter que la gymnaste avait initialement annoncé qu'elle prendrait sa retraite sportive après Tokyo. Reporter les Jeux d'un an reviendra donc pour elle à faire une année de plus en compétition.

"Physiquement, je n'ai aucun doute que mes entraîneurs sauront me remettre en forme (pour 2021) , mais mentalement, faire une année de plus, je crois que ça va avoir un impact sur moi comme sur la plupart des athlètes", a expliqué la jeune femme.

Biles est devenu l'an dernier lors des Mondiaux de Stuttgart la gymnaste la plus médaillée de l'histoire au niveau mondial (hommes et femmes confondus), avec 25 récompenses (19 médailles d'or, trois en argent et trois en bronze).

Lors des JO de Rio-2016, les seuls auxquels elle a participé, elle avait décroché l'or en individuel, par équipes, au sol et au cheval d'arçon, ainsi que le bronze à la poutre.

Les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés d'un an en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Il se tiendront désormais du 23 juillet au 8 août 2021.

Biles a par ailleurs rejoint l'initiative "Athlete for relief" destinée à collecter des dons pour lutter contre la pandémie.

"Dans une crise comme celle-ci, j'ai l'impression que tout le monde a envie de se lever pour aider", a-t-elle déclaré.

"J'ai cette opportunité, donc en faisant don de ce justaucorps dédicacé, cela aidera à ce que les enfants ne prennent pas de retard à l'école et que les petites entreprises résistent. C'était le bon moment pour le faire et je suis contente de l'avoir fait", a-t-elle expliqué.