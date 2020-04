Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les prisonniers ont fabriqué 17.000 masques, les promotions feront leur retour dans les supermarchés

Le coronavirus en Belgique oblige tout secteur d'activité à s'adapter face à cette crise sanitaire inédite. Vous retrouverez ici les dernières informations liées à la propagation de la maladie sur le territoire belge.

Voici le fil des informations

CORONAVIRUS - LE BILAN BELGE

Comme chaque jour, le SPF Santé et le Centre de crise ont communiqué les derniers chiffres de la pandémie sur le territoire belge

> Cas confirmés

1.384 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h. A ce jour, un total de 15 348 cas confirmés ont été rapportés.

183 nouveaux décès durant ces dernières 24 heures. Au total, le Covid-19 a fait 1011 décès sur le sol belge. Parmi les personnes décédées, 40% avaient plus de 80 ans et 93% plus de 65 ans.

> Hospitalisations

Au cours des dernières 24 heures, 584 patients atteints du COVID-19 ont été hospitalisés et 363 personnes sont sorties de l’hôpital. Entre le 15 mars et le 01 avril, 6716 patients atteints du COVID-19 ont été admis à l’hôpital et 2495 personnes en sont sorties.

Le 01 avril, 5376 lits d’hôpital dont 1144 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19; 906 patients nécessitaient une assistance respiratoire.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Les prisons se répartissent 17.000 masques buccaux cousus par les détenus



Le personnel et les détenus actifs dans la chaîne alimentaire des prisons pourront utiliser 17.000 masques buccaux, indique jeudi l'administration pénitentiaire. Les prisonniers les ont fabriqués eux-mêmes dans les ateliers carcéraux.

Les masques fabriqués ces dernières semaines par les détenus sont à présent répartis dans les différentes prisons du pays. Les prisonniers se sont notamment servi de machines à coudre offertes par des citoyens et des entreprises. "Tout le monde pourra désormais porter un masque buccal", se félicite Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l'administration pénitentiaire. La pandémie de Covid-19 a récemment provoqué des troubles dans les prisons, mais Kathleen Van De Vijver s'attend à ce que ces masques apaisent les esprits.

Louvain envisage de mobiliser les hôtels et halls sportifs en cas de surcapacité

La Ville de Louvain envisage de solliciter les hôtels et les halls sportifs en cas de problème de capacité dans l'accueil de patients atteints du coronavirus. "Si le centre de soins de transition aménagé lundi dans l'hôpital universitaire Pellenberg n'est pas suffisant, nous utiliserons les chambres de cinq hôtels. Si cela ne suffit pas, nous entrerions dans un scénario de plan catastrophe dans le cadre duquel je réquisitionnerais de grands espaces comme les halls de sport", a indiqué le bourgmestre Mohamed Rioudani (sp.a) à la télévision locale ROBtv.

Les promotions de retour dans les supermarchés

Les promotions sont à nouveau autorisées dans les supermarchés, confirme jeudi le cabinet de la ministre de l'Économie, Nathalie Muylle. La décision a en effet été prise par le Conseil national de sécurité le 27 mars dernier. La décision doit encore être publiée au Moniteur belge. La ruée des Belges dans les magasins alimentaires semble s'être quelque peu calmée. Depuis jeudi, Colruyt offre à nouveau des prix rouges et des réductions sur un certain nombre de produits. De son côté, Delhaize annonce offrir dès jeudi une "réduction de solidarité" de 5% pour tout achat dans ses magasins. "En accordant une réduction générale, nous évitons que les clients se ruent sur des promotions spécifiques dans les magasins", précise l'enseigne au lion dans un communiqué. Enfin, chez Carrefour, on attend la publication du texte officiel, indique la porte-parole. L'interdiction des promotions et des réductions dans les supermarchés avait été annoncée le 19 mars.

Les hôpitaux du réseau IRIS approchent de la saturation à Bruxelles



Les hôpitaux du réseau IRIS hors HUDERF (Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola) prennent en charge 73 patients COVID-19 (63 confirmés et 5 suspects) dans leurs unités de soins intensifs pour un plafond théorique de 77 lits en soins intensifs COVID-19 (taux d'occupation à 95%), une capacité actuelle de 81 lits de soins intensifs réservés au COVID-19 (taux d'occupation de 90%) et une capacité totale de 114 lits de soins intensifs (taux d'occupation de 64%), a indiqué jeudi Etienne Wéry, administrateur délégué pour le réseau IRIS.

Pas d'ouverture au public des recyparcs du Brabant wallon

Les parcs à conteneurs du Brabant wallon n'ouvriront pas au grand public lundi, a fait savoir jeudi après-midi la CSC Services publics dans un communiqué. Le syndicat annonce avoir cependant trouvé un accord avec l'intercommunale du Brabant wallon (INBW).

Les tour-opérateurs reportent la date de reprise de leurs voyages

Différents tour-opérateurs actifs en Belgique ont reporté la date de reprise des voyages qu'ils proposent et qui ont tous été annulés depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus, selon les informations récoltées jeudi. Seule la date de reprise diffère selon l'entreprise concernée.

Tui avait déjà annoncé mercredi l'annulation de tous les voyages (avec forfait, en avion, vacances en voiture et citytrips) jusqu'au 10 mai inclus. Les vacanciers concernés recevront un bon de valeur correspondant au montant payé, utilisable à une date ultérieure. Chez Sunweb, tous les voyages sont pour le moment annulés jusqu'au 19 avril. Les vacances vers la Grèce, Chypre et la Turquie le sont jusqu'au 30 avril tandis que celles où le déplacement se fait avec un vol de la compagnie Transavia n'auront pas lieu au moins jusqu'au 6 mai inclus.

La Wallonie prolonge elle aussi son moratoire sur les expulsions

La Wallonie a elle aussi décidé, jeudi, de prolonger la période durant laquelle les expulsions de locataires sont interdites, en raison de la crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19. Bruxelles a annoncé le même jour que son moratoire sur les expulsions domiciliaires était est prolongé jusqu'au 3 mai prochain. Côté wallon, l'exécution des décisions d'expulsions domiciliaires administratives et judiciaires est suspendue jusqu'au 19 avril compris, sur proposition du ministre du Logement Pierre-Yves Dermagne.

Un groupe de haut niveau sera constitué pour préparer le déconfinement progressif (Wilmès)



"Nous devons plancher dès à présent sur un scénario de sortie de crise", a fait valoir jeudi la Première ministre Sophie Wilmès en séance plénière de la Chambre. Les mesures de confinement prises par le Conseil National de Sécurité en vue d'enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19) sont en vigueur jusqu'au 19 avril inclus, avec une prolongation possible jusqu'au 3 mai. (plus de précisions ici)

Les chantiers du tram de Liège à l'arrêt

Les différents chantiers qui étaient encore en cours à Liège dans le cadre de l'arrivée du tram, malgré l'épidémie de coronavirus, ont finalement été mis à l'arrêt, a annoncé jeudi le consortium Tram'Ardent, chargé de la mise en œuvre du réseau de tram en Cité ardente.

Les délais de procédures d'urbanisme sont suspendus durant au moins un mois

L'ensemble des délais de rigueur et les délais dont l'échéance a un effet juridique fixés dans les procédures du Code Bruxellois d'Aménagement du Territoire (CoBaT) sont suspendus du 16 mars au 15 avril prochain, a annoncé jeudi le secrétaire d'Etat bruxellois à l'Urbanisme, Pascal Smet (one.brussels/sp.a). Cette décision a été prise par arrêté par le gouvernement bruxellois, après avis du Conseil d'Etat, dans le cadre des pouvoirs spéciaux. Ses effets pourraient être prolongés au-delà du 15 avril.

Le secteur de la mobilité partagée souffre aussi de la crise sanitaire

Les mesures de lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus ont aussi des conséquences pour le secteur de la mobilité partagée. Avec le confinement, les Belges se déplacent moins. En outre, la crainte est grande d'être contaminé par le Covid-19 lors de l'utilisation d'un véhicule employé par d'autres auparavant. Autodelen.net, qui représente le secteur en Flandre, estime les pertes à des dizaines de milliers d'euros par entreprise.

La Province de Namur met des surmasques à disposition des infirmiers à domicile

Depuis jeudi, la Province de Namur met des surmasques à disposition des infirmières et infirmiers à domicile, a indiqué son gouverneur, Denis Mathen. Plus de 1.000 surmasques ont été livrés à la Province. Les infirmiers et infirmières à domicile sont invités à prendre contact avec leur commune pour en recevoir. Une unité sera fournie à chaque professionnel. Dans un second temps, les autorités provinciales espèrent pouvoir fournir les médecins généralistes. Une commande est en cours.

Le tourisme reste interdit dans les provinces de Luxembourg et Flandre occidentale

A la veille d'un week-end ensoleillé et des vacances de Pâques, les gouverneurs des provinces de Luxembourg et Flandre occidentale rappellent jeudi dans un communiqué commun à leurs citoyens de ne pas quitter leur domicile pour se rendre dans leur seconde résidence ou dans des gîtes, conformément aux mesures prises par le Conseil national de sécurité. Des amendes entre 250 et 4.000 euros seront infligées à ceux qui tenteront d'enfreindre la règle.

La Défense double le nombre de planificateurs médicaux affectés au SPF Santé publique

Le ministère de la Défense vient de doubler, de deux à quatre, le nombre de "planificateurs médicaux" mis à la disposition du SPF Santé publique pour servir d'interface entre ces deux administrations fédérales dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi la Défense.

Une prolongation de l'année académique "envisageable" jusqu'au 10 juillet (syndicats)

Les syndicats qui représentent les enseignants du supérieur (universités, Hautes écoles, ...) ne sont pas opposés à une prolongation de l'année académique jusqu'au 10 juillet afin de rattraper les semaines perdues en raison du confinement pour cause de pandémie. "Dans cette hypothèse, nous estimons qu'une priorité devrait être accordée aux activités d'apprentissage des années diplômantes et à leurs évaluations dans le cadre des possibilités présentes dans le décret Paysage, et cela avec pour objectif de ne pas retarder excessivement la diplômation et l'entrée sur le marché du travail de ces étudiants. Nous rappelons avec force que la date du 10 juillet n'est pas une date à atteindre mais une souplesse laissée aux établissements. L'organisation pratique leur revient dans le respect de tous et de l'indispensable concertation sociale", se sont exprimés les syndicats.

Le report des jours de congé nécessite un accord entre le travailleur et l'employeur



Les travailleurs qui souhaitent reporter leurs congés à cause de l'épidémie de coronavirus doivent le faire en accord avec leur employeur, rappelle jeudi le prestataire de services Partena Professional. Les entreprises ne peuvent par ailleurs pas obliger leurs employés à prendre des jours de vacances aux dates qui les arrangent. (Plus de précisions dans cet article).

Le délai de paiement du précompte immobilier sera prolongé à Bruxelles

Le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz (Open Vld), a décidé d'accorder deux mois supplémentaires aux propriétaires d'un logement situé en Région bruxelloise pour s'acquitter du précompte immobilier.

La clinique Saint-Joseph à Liège aura son rôle à jouer dans la lutte contre le Covid-19

La clinique Saint-Joseph de Liège a, il y a peu, déménagé pour rejoindre la clinique du MontLégia. Cependant, cet espace est toujours exploitable. C'est la raison pour laquelle le promoteur immobilier qui en avait fait l'acquisition, a décidé de le mettre à disposition du gouvernement. L'endroit pourrait être utilisé comme lieu d'accueil pour des personnes qui n'ont plus besoin d'un lit dans un hôpital, mais qui sont contagieuses.

Actions des travailleurs du dépôt logistique de Carrefour à Nivelles après un cas de Covid



Les travailleurs du dépôt logistique Logistics Nivelles, un des sous-traitants de Carrefour Belgique, ont décidé de mener plusieurs actions progressives au sein de l'entrepôt à la suite d'un cas positif de Covid-19 détecté le week-end dernier, indiquent jeudi la CNE et le Setca dans une communication interne commune. S'il n'est pas question de grève, les salariés refuseront à partir de dimanche soir toutes les heures supplémentaires, auxquelles l'entreprise a pourtant beaucoup recours ces dernières semaines.

Les travailleurs de l'atelier SNCB de Cuesmes inquiets de leurs conditions de travail

Les travailleurs de l'atelier SNCB de Cuesmes pointent du doigt l'absence de mesures de sécurité sur leur lieu de travail, notamment au niveau de la distanciation sociale. Le syndicat indépendant Metisp-Protect évoque un appel à l'Auditeur du Travail.

Colfontaine annule les festivités traditionnelles de la Pucelette à Wasmes

Les autorités communales de Colfontaine et les organisateurs des festivités traditionnelles de la Pucelette de Wasmes ont décidé d'annuler l'événement populaire du 1er et 2 juin 2020 en raison de la crise du coronavirus, ont indiqué jeudi les autorités communales de Colfontaine.

Plus de 1.100 litres de gel désinfectant donnés à l'hôpital Saint-Pierre

Plus de 1.100 litres de gel désinfectant, soit 4.765 bouteilles, saisis par la police judiciaire fédérale de Bruxelles ont été attribués à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, a indiqué mercredi de la semaine dernière la police fédérale.

La Pro League pour l'arrêt du championnat: Bruges serait champion

Le conseil d'administration de la Pro League, réuni jeudi par visioconférence, recommande l'arrêt immédiat de la Jupiler Pro League (D1A) et de la Proximus League (D1B), suspendues depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Gouvernement bruxellois: 400.000 euros pour les entreprises sociales d'insertion



Les entreprises sociales d'insertion bruxelloises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus pourront bénéficier d'une prime unique de 4.000 euros par unité d'établissement. Cette prime fait partie d'un ensemble plus large de mesures destinées à soutenir les acteurs de l'économie sociale d'insertion en ces temps difficiles, a affirmé jeudi le ministre bruxellois de l'Emploi Bernard Clerfayt (DéFI). Globalement, le gouvernement Vervoort consacrera une enveloppe de 400.000 euros à la mesure. (plus d'infos ici).

Pas de déplacements à la Côte pendant les vacances de Pâques

Le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé demande aux touristes et aux personnes disposant d'une seconde résidence à la Côte de ne pas rallier le littoral lors des vacances de Pâques qui arrivent. La police va augmenter les contrôles, a-t-il averti jeudi sur les ondes de la VRT-radio.

Les cinq communes gérant des hôpitaux Iris leur apportent un complément de 500.000 euros

Les cinq communes bruxelloises hébergeant un ou plusieurs hôpitaux publics du réseau Iris ont décidé de joindre leurs efforts pour prendre part à un financement supplémentaire d'urgence en faveur de ceux-ci, à hauteur de 500.000 euros. Chaque commune y contribuera à raison de 100.000 euros, ont annoncé jeudi les bourgmestres Charles Picqué (St-Gilles), Philippe Close (Ville de Bruxelles), Vincent De Wolf (Etterbeek), Christos Doulkeridis (Ixelles) et Fabrice Cumps (Anderlecht).

Les possibilités de consultations vidéo élargies à d'autres spécialités

Les patients pourront à présent bénéficier de consultations vidéo avec de nouveaux prestataires de soins, annonce mercredi le cabinet de la ministre de la Santé publique, Maggie De Block. Il s'agit des psychiatres, psychologues, dentistes, logopèdes, kinésithérapeutes, sages-femmes, diététiciens, ergothérapeutes et éducateurs en diabétologie. L'INAMI a donc adapté certaines règles de l'assurance soins de santé en conséquence.

Le Ministre Goffin fait le point sur les voyageurs belges à l'étranger

Le Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin (MR) a communiqué sur l’évolution quotidienne de la situation des Belges à l’étranger. La Belgique a organisé plus de 25 vols de rapatriement. "Face à la crise sans précédent induite par les mesures restrictives liées au Covid-19 dans de nombreux pays, la coopération européenne permet à de plus en plus de Belges de rentrer chez eux", se réjouit le Ministre Goffin.

Neuf Wallons sur dix ont réduit leurs déplacements

Les mesures de restriction des déplacements sont globalement bien respectées puisque neuf Wallons sur dix se déplacent - beaucoup - moins en voiture depuis le 18 mars, a annoncé l'Institut pour la sécurité routière Vias jeudi par communiqué. Il annonce également qu'un travailleur sur deux fait actuellement du télétravail.

La barre des 10.000 tests par jour atteinte "d'ici la fin de la semaine"

La capacité de tests pour dépister le Covid-19 "s'élèvera à environ 10.000 d'ici la fin de la semaine", assure mercredi le cabinet du ministre Philippe De Backer, en charge de la taskforce consacrée à l'approvisionnement en dispositifs médicaux dans le cadre de la crise du coronavirus. D'ici quelques jours débuteront également 20.000 tests dans les maisons de repos.

Les tests vont commencer dans les maisons de repos à la fin de la semaine

À partir de la fin de cette semaine, les résidents des maisons de repos qui présentent des symptômes de Covid-19 pourront être soumis au test, fait savoir mercredi le cabinet du ministre Philippe De Backer. Au total, plus de 20.000 tests devraient être effectués dans les maisons de repos de tout le pays.

La CSC dépose un préavis de grève dans les recyparcs

La CSC Services publics appelle à la grève à partir du 6 avril prochain et ce, pour une durée d'un mois dans tous les recyparcs wallons, apprend-on mercredi. C'est l'annonce d'une probable réouverture (partielle) des parcs à conteneurs la semaine prochaine qui a échauffé les esprits.

Deux milliards d'euros de pertes pour les agences de voyages en Belgique

Les agences de voyage belges chiffrent leurs pertes jusque mi-avril à 2 milliards d'euros en l'absence de réservation. La plupart des consommateurs préfèrent reporter leurs vacances, car ils souhaitent absolument partir après la mise en confinement, rapporte De Tijd jeudi.

"La consommation d'eau a chuté de 8% en une semaine à Bruxelles"

"En une semaine, on a enregistré une baisse de 8% de consommation d'eau à Bruxelles suite au ralentissement de l'activité", affirme jeudi dans L'Echo Laurence Bovy, CEO de Vivaqua.

La police de Bruxelles-Ouest a sanctionné près de 1.500 infractions aux mesures Covid-19

La zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) a dressé, depuis le 18 mars, 1.368 amendes administratives pour non-respect des mesures liées au Covid-19 et 78 procès-verbaux pour la mise en danger de la santé publique, a indiqué mercredi en fin de journée la zone de police. Elle a de plus identifié 20 récidivistes, parmi lesquels deux seront jugés rapidement dans le cadre de l'approche graduelle du parquet de Bruxelles.