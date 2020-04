Peine de mort annulée pour le Britannique condamné dans l'assassinat de Daniel Pearl

(Belga) Un extrémiste britannique condamné à mort en 2002 pour l'enlèvement et le meurtre du journaliste américain Daniel Pearl cette même année a vu cette peine annulée, a indiqué son avocat Khawja Naveed.

Omar Sheikh, de son vrai nom Ahmed Saeed Sheikh, a vu sa peine commuée à sept ans de prison, un délai couvert par ses 18 années passées en détention, a déclaré Me Naveed. Le parquet n'était pas disponible pour commentaire. Son ordre d'élargissement n'a pas encore été prononcé, a poursuivi l'avocat. Trois autres condamnés à la perpétuité dans cette affaire ont été acquittés, a-t-il ajouté. Daniel Pearl, 38 ans, correspondant du quotidien américain The Wall Street Journal, avait disparu le 23 janvier 2002 à Karachi. Une vidéo montrant sa décapitation avait été remise un mois plus tard au consulat des États-Unis de cette métropole du sud du Pakistan. Une enquête indépendante menée pendant trois ans dans le cadre du "Pearl Project" avait toutefois déterminé en 2011 que la justice pakistanaise s'était fourvoyée, les quatre hommes condamnés pour l'assassinat de Daniel Pearl n'étant même pas présents lors de son exécution. Selon Asra Nomani, une ancienne collègue et une amie du journaliste du Wall Street Journal, qui avait dirigé cette enquête, c'est bien Khaled Cheikh Mohammed (KSM selon ses initiales en anglais), le cerveau auto-revendiqué des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, qui l'avait exécuté. "KSM", arrêté en 2003, est emprisonné dans la prison américaine de Guantanamo, située à Cuba. Un psychologue qui l'avait interrogé a affirmé que le détenu lui avait confessé avoir décapité Daniel Pearl. (Belga)