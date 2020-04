Des escrocs profitent du coronavirus pour vous arnaquer: la mise en garde et les conseils d'un commissaire

La crise sanitaire provoquée par le coronavirus impliquent un autre genre de menaces, les arnaques en ligne prolifèrent. Les criminels profitent d'une population plus souvent sur son ordinateur en cette période de confinement mais aussi de l'inquiétude.

Invité sur Bel RTL ce matin, le commissaire à la computer crime unit de la police fédérale Olivier Bogaert donne quelques conseils pour préserver ses données. Selon lui, il faut d'abord se méfier des fausses offres de masques et de matériel de protection qui cachent parfois une escroquerie : “On est clairement face à des gens qui organisent leur activité autour de notre inquiétude à pouvoir disposer de ce matériel. On va voir apparaître des notifications sur les réseaux sociaux ou des mails avec des propositions d’achat. On commande, on fournit des données personnelles, des données bancaires, ou on paie et on ne reçoit rien".

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos

D'autres d'arnaqueurs tirent également avantage de la crise en se faisant passer pour les autorités sanitaires : "Il faut se méfier de l’influence que peut avoir l’inquiétude. Par exemple, on reçoit un mail qui nous dit qu’un membre de la famille est atteint du coronavirus et que ça peut nous concerner, on nous invite à prendre connaissance d’un document. Donc méfiance absolue sur les pièces jointes, les liens à cliquer. En cliquant, on peut lancer l’installation d’un logiciel, pas forcément un logiciel qui va tout bloquer mais un logiciel qui va pouvoir collecter des informations".

Prolifération de fausses informations

De la même façon, de nombreuses fausses informations circulent massivement sur internet : "Énormément de choses partagées sur les réseaux sociaux. Notre réflexe va être de penser qu’il faut effectivement partager avec nos amis. En partageant l’info, les gens à l’origine peuvent récupérer toute une série d’informations par rapport aux ordinateurs ou smartphones que les gens utilisent, à des fins publicitaires par exemple. Il faut être attentif" recommande le commissaire Bogaert. Il conseille de vérifier toute information avant de la diffuser. Google peut être utile pour cela en associant les informations avec le mot "arnaque" dans sa recherche.

Comment sécuriser son ordinateur en télétravail ?

Olivier Bogaert donne également ses conseils pour protéger son ordinateur beaucoup utilisé en période de télétravail. Il convient d'aborde de veiller à ce que l’ordinateur soit toujours à jour au niveau de son système d’exploitation et des logiciels de sécurité. "Ne pas hésiter à faire, une fois par semaine par exemple, un scan complet de l’ordinateur avec le logiciel de sécurité. Une source de sécurité maximum est de mettre en place la validation en deux étapes avec la structure pour laquelle on travaille : je mets un identifiant, je mets un mot de passe mais je reçois un code par SMS que je dois introduire pour finaliser ma connexion". Ainsi, même si d'éventuels hackers récupèrent votre identifiant et votre mot de passe, ils ne savent pas aller plus loin car ils n’ont pas votre téléphone et donc le code.

Le site du centre cybersécurité Belgique safeonweb.be donne également de nombreux conseils et informations sur ce qui circule actuellement. Des arnaques peuvent être signalées par mail à suspect@safeonweb.be