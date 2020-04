Critiqué, Boris Johnson promet d'augmenter "massivement" le dépistage

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis d'accroître "massivement" le dépistage du nouveau coronavirus face aux critiques de plus en plus vives contre sa stratégie face à la pandémie.

"Nous augmentons massivement les tests", a assuré le chef du gouvernement dans une vidéo postée sur Twitter depuis son appartement de Downing Street où il est en quarantaine après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19 la semaine dernière. "C'est ainsi que nous allons débloquer le casse-tête du coronavirus (...) et le vaincre", a martelé le dirigeant conservateur. Cette déclaration est intervenue à la suite d'une "triste journée" mercredi, a reconnu M. Johnson, avec l'annonce de 563 décès supplémentaires liés au Covid-19, un record. Au total, les autorités sanitaires ont dénombré 2.352 morts à l'hôpital. Jeudi, la presse attaque unanimement le gouvernement sur la question du dépistage, du tabloïd de gauche The Mirror, qui dénonce un "désastre" au quotidien conservateur The Telegraph, généralement très favorable au Premier ministre, qui s'inquiète sur sa Une des "questions sans réponses". Le Daily Mail a jugé "choquant" que seulement 2.000 employés du NHS, le service public de santé, aient été testés. Ce chiffre est "loin de ce qu'on doit atteindre mais c'est un bon début", a défendu Paul Cosford, directeur médical de Public Health England sur la BBC. Au total jusqu'à présent, environ 153.000 tests ont été menés détectant près de 30.000 cas positifs. Les autorités britanniques avaient d'abord choisi de réserver les tests aux cas les plus critiques mais ont revu leur stratégie et comptent passer de 8.000 tests menés quotidiennement à 15.000 dans les prochains jours. Elles ne parviennent cependant pas à monter en puissance autant que souhaité en raison de la difficulté à s'approvisionner, la demande étant forte partout dans le monde, et parce que les laboratoires privés ne sont pas habilités à tester, ce qui pourrait changer. L'objectif est notamment de renvoyer au travail, en cas de résultats négatifs, une partie du personnel médical actuellement en quarantaine, estimé au quart des effectifs. (Belga)