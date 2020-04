Les cinq communes gérant des hôpitaux Iris leur apportent un complément de 500.000 euros

(Belga) Les cinq communes bruxelloises hébergeant un ou plusieurs hôpitaux publics du réseau Iris ont décidé de joindre leurs efforts pour prendre part à un financement supplémentaire d'urgence en faveur de ceux-ci, à hauteur de 500.000 euros. Chaque commune y contribuera à raison de 100.000 euros, ont annoncé jeudi les bourgmestres Charles Picqué (St-Gilles), Philippe Close (Ville de Bruxelles), Vincent De Wolf (Etterbeek), Christos Doulkeridis (Ixelles) et Fabrice Cumps (Anderlecht).

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, les hôpitaux bruxellois ont lancé un appel à l'aide au gouvernement fédéral pour obtenir le matériel et les médicaments nécessaires aux soins des malades. Ils ont par ailleurs lancé un appel aux dons. Les cinq bourgmestres des communes qui constituent et financent ce réseau se sont accordés jeudi matin pour participer à un financement supplémentaire d'urgence à hauteur de 100.000 euros chacune, soit 500.000 euros. Ce faisant, ils ont rappelé aussi "leur attachement et leur financement de longue date en faveur de leurs hôpitaux". Dans un communiqué commun, ces cinq bourgmestres ont appelé "tous les niveaux de pouvoir concernés à fournir un effort conséquent en faveur des hôpitaux en ce moment particulièrement difficile". "Les communes du réseau Iris resteront attentives à cette question pendant et après la crise, où l'on ne fera pas l'économie d'un débat sur le financement des soins de santé", ont-ils conclu, tenant "surtout à saluer le travail et le dévouement exceptionnel du personnel".