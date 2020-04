Coronavirus en Belgique: un appareil désinfecte les caddies de supermarché en quelques secondes grâce aux UV

La propreté des caddies vous inquiète au supermarché ? Cette innovation wallonne permet d'éliminer les bactéries des chariots de course très rapidement.

À Evere, un supermarché utilise une nouvelle méthode pour désinfecter ses caddies.

"On glisse simplement le caddie dedans (l'appareil, Ndlr), il y a un effet de balancier qui va faire que le caddie va aller au fond de la cabine. Il y a trois lampes UV avec de l'UDC, des rayons très très fins, qui vont brûler un maximum de bactéries", explique Renaud Caeymaex, exploitant d'un supermarché.

Une méthode beaucoup plus rapide et plus sûre que la désinfection à la main. Les rayons ultraviolets permettent de détruire plus de 99% des bactéries et virus présents sur les surfaces traitées.



Une méthode qui rassure les clients

"Je trouve cela très rapide et très sûr cela me semble plus approprié que les dames qui nettoient avec leur petit chiffon", confie l'une.

"Ça fait un peu futuriste mais bon avec les conséquences d'aujourd'hui du coronavirus, c'est bien qu'on ait le moyen de le faire et si ça peut aider les gens. Je pense que c'est toujours un plus", estime l'autre.

"C'est une bonne chose. Donc, je ne dois pas apporter mes gants maintenant", se réjouit une troisième cliente.

La stérilisation aux rayons ultraviolets a de nombreuses autres applications

La technique de stérilisation par ultraviolets est bien connue des services hospitaliers. Des robots permettent la désinfection de toute une chambre en quelques minutes. La Chine utilise aussi cette technique pour désinfecter ses bus grâce à un tunnel spécialement équipé.

"La méthode de désinfection traditionnelle, pulvériser, désinfecter, puis essuyer, dure trente à quarante minutes avec deux personnes. La nouvelle méthode de désinfection prend environ cinq à sept minutes pour un bus", indique Qin Jin, directeur de l'entreprise de transports publics Yang Gao.



Il existe sur Internet des petites lampes de stérilisation capables de désinfecter de l'eau ou des petites surfaces à utiliser avec précaution pour ne pas exposer sa peau ou celle des autres.



