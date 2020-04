USA: la sécurité du Dr Fauci renforcée après des attaques en ligne

Le gouvernement américain a renforcé la protection du Dr Anthony Fauci, l'épidémiologiste chargé de conseiller la Maison Blanche sur le coronavirus, qui est la cible d'une violente campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, a-t-on appris jeudi de source officielle.

Les US Marshals ont affecté certains de leurs agents à la sécurité du Dr Fauci, a déclaré un porte-parole de cette unité fédérale des forces de l'ordre placée sous l'autorité du ministère américain de la Justice. Ces agents étaient déjà au service du ministère de la Santé, a-t-il précisé.

Le Dr Fauci, expert mondialement reconnu des maladies infectieuses, 79 ans, est devenu le visage scientifique de la réponse des Etats-Unis à la pandémie, apparaissant presque chaque jour aux conférence de presse de Donald Trump à la Maison Blanche.

Il a, à ce titre, milité tôt pour un confinement de la population, malgré les réticences initiales du président, qui s'inquiétait des lourdes retombées économiques de ces mesures et de leurs conséquences pour sa campagne de réélection.

Très attaché aux faits, l'épidémiologiste a parfois contredit le milliardaire républicain, tout en prenant soin de ne pas l'attaquer frontalement.

Ses positions et sa visibilité en ont fait une cible des milieux d'extrême droite, qui multiplient les attaques contre lui sur les réseaux sociaux.

Interrogé à ce sujet jeudi sur la chaîne CBS, il a reconnu être soumis "à de fortes pressions". "Ce serait inconscient de le nier", mais "c'est mon boulot, c'est la vie que j'ai choisie", a-t-il assuré.

Des utilisateurs de Twitter l'accusaient notamment jeudi matin d'être un "menteur" ou encore "un monstre du marigot de l'Etat profond", en référence à une formule fréquemment utilisée par Donald Trump pour critiquer les fonctionnaires fédéraux qui, selon lui, entravent son action.

Le président ne tarit pourtant pas de louanges sur le Dr Fauci, qui en dehors de ces extrêmes est très respecté pour sa gestion, jugée calme et professionnelle, de la crise.

Plus de 200.000 personnes ont été contaminées et plus de 5.000 tuées par le Covid-19 aux Etats-unis, où la maladie progresse le plus rapidement. Le bilan total des victimes pourrait être compris entre 100.000 et 240.000, a mis en garde le Dr Fauci.