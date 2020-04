Coronavirus - Le Malawi a son tour touché par la pandémie de coronavirus

(Belga) Le Malawi, jusque-là épargné par le nouveau coronavirus, a rejoint jeudi la longue liste des pays africains touchés par la pandémie en annonçant les trois premiers cas confirmés de contamination sur son territoire.

Les trois cas ont été recensés dans la capitale du pays Lilongwe, a déclaré le président Peter Mutharika lors d'une allocution télévisée, en précisant que l'un des patients revenait d'un récent voyage en Inde. "A son arrivée au Malawi, elle (la patiente) s'est elle-même placée en quarantaine à son domicile pendant deux semaines où elle a constaté des symptômes de la maladie. Le deuxième cas (d'infection) est un proche et le troisième quelqu'un qui travaillait à leur domicile", a-t-il ajouté. Le chef de l'Etat a déclaré le 23 mars dernier l'état d'urgence et ordonné la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre pour endiguer l'épidémie. A ce jour, les Comores, le Lesotho, Sao Tomé et Principe et le Soudan du Sud sont les derniers pays du continent africain à ne pas avoir officiellement déclaré de cas de contamination au Covid-19. (Belga)