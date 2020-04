BNP Paribas Fortis retire son dividende 2019

(Belga) BNP Paribas Fortis a annoncé jeudi qu'elle renonçait à son intention de distribuer un dividende de 3,53 euros par action pour l'année 2019. La situation sera réévaluée en octobre, indique la filiale belge de la banque française.

La banque comptait proposer à l'assemblée générale des actionnaires, prévue le 23 avril, la distribution d'un dividende de 3,53 euros par action pour l'année 2019. Le conseil d'administration va désormais proposer de réévaluer la situation dans quelques mois. Le dividende aurait dû permettre à la banque française BNP Paribas, la maison mère de BNPPF, de percevoir 1,9 milliard d'euros de dividende. Un tel scénario soulevait question à l'heure où les banques étaient invitées à ne pas distribuer de dividende et à soutenir l'économie locale, en raison de la crise. Le conseil d'administration s'est montré "unanime" dans sa décision, ce qui signifie que Paris semblait également consentir à ne pas distribuer de dividende. "BNP Paribas Fortis dispose d'une structure financière solide et est déterminée à soutenir l'économie belge. (...) Il va de soi que nous sommes prêts et suffisamment capitalisés pour assumer le rôle et les responsabilités qui incombent à la plus grande banque du pays et pour faire en sorte que les particuliers et les entreprises puissent bénéficier d'une bouffée d'oxygène financière supplémentaire", a indiqué le CEO de BNP Paribas Fortis, Max Jadot. Plus tôt dans la journée, Belfius Banque avait annoncé, dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, qu'elle ne verserait pas le dividende ordinaire supplémentaire de 161 millions d'euros, proposé en février. Le ministre des Finances Alexander De Croo est satisfait des décisions prises par les deux banques. "Le coronavirus cause un choc économique sans précédent. Il est crucial que les établissements de crédit puissent pleinement endosser leur rôle dans le financement des familles, des indépendants et des entreprises. Il est dès lors essentiel que les banques soient suffisamment capitalisées", a-t-il commenté par voie de communiqué. (Belga)