Coronavirus - BILAN MONDIAL: le maire de New York demande aux habitants de se couvrir le visage

Le cap du million de cas de Covid-19 officiellement déclarés dans le monde a été franchi jeudi, avec, sur les dernières semaines, une nette accélération des contaminations et des décès qui témoigne de la progression exponentielle de la pandémie.

Sur les 7 derniers jours, autant de nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le monde que lors des 86 jours précédents. Le nombre de décès recensés a doublé depuis le 27 mars. A ce jour, au moins 186.000 malades sont considérés comme guéris. Mais les données publiées partout dans le monde, aussi bien en terme de cas que de décès, sont loin de refléter exactement la réalité. Nombre de pays ne testent que les malades dans un état grave - certains comme la Finlande reconnaissent eux-mêmes que leurs bilans sont largement sous-évalués, avec un nombre réel de cas dans le pays qui pourrait être jusqu'à 30 fois plus élevé. Avec 542.191 cas recensés dont 37.715 décès (respectivement 54% et 73% des totaux mondiaux), l'Europe, qui comptait encore moins de 10.000 cas le 7 mars, est aujourd'hui le principal foyer de la pandémie. La progression y a été fulgurante ces dernières semaines : en un peu plus de dix jours, le nombre des décès a été multiplié par 7, pour dépasser les 37.000 le 2 avril. Mais elle l'est désormais aussi aux Etats-Unis, devenus le 27 mars le pays le plus touché dans le monde en nombre de cas.

EUROPE

La Suède va déployer un hôpital de campagne à Stockholm ce week-end, qui accueillera des patients malades du nouveau coronavirus. La Suède est un des rares pays où il n'y a pas de confinement (lire l'article).

AMÉRIQUE

Les Etats-Unis ont recensé près de 1.200 morts supplémentaires du nouveau coronavirus entre mercredi et jeudi soir, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence, soit le pire bilan sur 24h jamais enregistré dans un pays. L'épicentre de l'épidémie américaine est situé à New York. La ville a enregistré à elle seule plus de 1.500 morts et approche des 50.000 cas positifs, selon des chiffres publiés jeudi en fin de journée par les autorités sanitaires de la ville.

Le maire de New York demande à la population de se couvrir le visage à l'extérieur. "Ca peut être une écharpe, quelque chose que vous avez fabriqué chez vous, un bandana", a expliqué l'édile lors d'un point de presse, mais cela "n'a pas besoin d'être un masque de professionnel". Au contraire, a-t-il martelé, "nous ne voulons pas que vous utilisiez les masques dont ont besoin les personnels d'urgence et les soignants", et dont il n'est pas certain qu'ils pourraient être disponibles en quantité suffisante jusqu'à la fin de la pandémie.

Le Pérou a renforcé jeudi les restrictions des déplacements interdisant que les hommes et les femmes sortent ensemble dans les rues et en imposant des sorties alternées selon le genre. Une décision similaire a été prise au Panama il y a quelques jours.



ASIE

AFRIQUE

La commune résidentielle de la Gombe, l'une des 26 de Kinshasa peuplée d'au moins dix millions d'habitants est le coeur politique, diplomatique et économique de la capitale de la République démocratique du Congo. Elle va être "mis en quarantaine" pendant 14 jours à compter de lundi.