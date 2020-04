L'UEFA menace de sanctions les championnats qui seraient arrêtés prématurément

(Belga) Le Conseil d'administration de la Pro League a recommandé à l'unanimité, jeudi, l'arrêt définitif du championnat de Belgique de football (D1A et D1B) en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Il restait une ultime journée de la phase classique à disputer et l'ensemble des play-offs. Si la décision n'est pas encore officielle puisqu'elle doit être approuvée par l'Assemblée générale de la Pro League le 15 avril, il ne fait pas de doute qu'elle sera entérinée ce jour-là.

Face à cette première en Europe, l'UEFA, l'instance dirigeante du football continental, a réagi rapidement et envoyé à ses 55 fédérations membres une lettre dans laquelle elle menace de sanctions les pays dont les compétitions décidaient de s'arrêter prématurément. Parmi les sanctions évoquées figureraient les places pour les différentes coupes européennes. "Vu que la participation aux Coupes d'Europe est déterminée par les résultats sportifs obtenus au terme d'une saison complète, une fin de championnat prématurée laisserait planer un doute sur la réalisation de cette condition. L'UEFA se réserve le droit d'autoriser des clubs aux compétitions européennes de la saison 2020-2021, en se basant sur les règlements en vigueur", précise la lettre du président de l'UEFA Aleksander Ceferin. L'UEFA avait mis en place des groupes de travail pour examiner le calendrier, ainsi que toute autre conséquence qu'entraînerait la poursuite des compétitions après le 30 juin, date officielle de la fin de la saison. L'objectif recherché est que tous les championnats soient clôturés comme ils devraient l'être, quitte à jouer en juillet en août. L'UEFA envisage aussi de poursuivre les coupes européennes 2019-2020, actuellement à l'arrêt au stade des huitièmes de finale, après la fin des compétitions nationales. Plus aucun club belge n'est qualifié. L'organisme européen espérait proposer une solution d'ici à la mi-mai pour éviter l'arrêt définitif et anticipé d'un championnat qui "ne devrait être que la toute dernière option". (Belga)