Berlin: jusqu'à 500 euros d'amende en cas de violation des distances sociales

(Belga) À Berlin, ne pas respecter la distance minimale d'1,5 mètre pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 euros, a annoncé la mairie de la capitale.

L'Allemagne a prolongé au moins jusqu'au 19 avril ses mesures de distanciation sociale et de restrictions (fermeture des écoles, restaurants, lieux culturels, bars, clubs...). Les rassemblements de plus de deux personnes sont proscrits. Chacun des 16 Länder a en parallèle adopté un panel d'amendes pour faire respecter ces mesures. À Berlin, une ville-région à part entière, ne pas respecter la distance règlementaire d'1,5 mètre sera ainsi passible d'une amende de 500 euros, a décidé jeudi soir le sénat de Berlin. "Toute personne qui quittera son domicile sans raison valable devra payer entre 10 et 100 euros d'amende", a également prévenu le maire social-démocrate de Berlin, Michael Müller. S'il n'y a pas de confinement total dans la capitale, les habitants sont toutefois invités à rester chez eux et à ne sortir que pour faire des courses, consulter un médecin ou faire une balade dans un parc, à bonne distance des autres. Si un restaurant décide d'ouvrir quand même, l'amende sera comprise entre 1.000 et 10.000 euros. Même tarif pour les particuliers qui accueilleraient chez eux des touristes ou sous-loueraient leur logement. Dans d'autres Länder, comme la Hesse, l'amende en cas de non-respect des distances pourra être encore plus salée et atteindre jusqu'à 1.000 euros. L'Allemagne comptait vendredi matin 79.696 cas officiellement recensés de coronavirus (+6.174 en 24 heures) et 1.017 morts, selon le Robert Koch Institut. À Berlin, quelque 3.202 cas sont officiellement recensés. (Belga)