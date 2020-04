Coronavirus: le Tour de Suisse cycliste annulé

Le Tour de Suisse, qui était inscrit au programme en juin, est annulé en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé vendredi les organisateurs de la course cycliste qui ne prévoient pas de report.

"Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois que la Boucle nationale n'aura pas lieu", ont relevé les organisateurs.

Le Tour de Suisse était prévu du 7 au 14 juin, au-delà de la date actuellement fixée par l'Union cycliste internationale (UCI) pour la suspension des différentes courses (1er juin).

La société organisatrice a précisé avoir pris la décision d'annulation "à un stade précoce, et cela même si les autorités fédérales n'ont pas encore imposé d'interdiction".

Pour explications, les organisateurs ont listé "la grande incertitude" concernant les soutiens de l'armée et de la police, la préparation aléatoire des coureurs et les restrictions de déplacements, le risque d'une pression supplémentaire sur le système de santé suisse en cas de chutes, les "pertes financières massives" liées aux partenariats publicitaires et les coûts supplémentaires d'une annulation tardive.

L'hypothèse d'un report n'a pas été retenue, "étant entendu que cela n'est pas faisable en termes logistiques et financiers" selon le communiqué de l'organisation qui envisage de calquer le Tour de Suisse 2021 sur celui qui était prévu en juin prochain.