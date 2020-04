Coronavirus en Belgique: pourquoi, malgré le confinement, y a-t-il encore autant de nouveaux cas?

Le coronavirus en Belgique poursuit sa propagation malgré un confinement strict en place depuis deux semaines. Comment cela est-il possible ? C'est la question que se posent de nombreux Belges. Le médecin Emmanuel André a apporté un élément de réponse.

Pourquoi malgré toutes les mesures de confinement, de nombreuses personnes doivent encore être hospitalisées pour une infection au coronavirus ? Le médecin Emmanuel André a voulu répondre à cette question que de nombreux citoyens se posent lors de la conférence de presse journalière au cours de laquelle les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 sont communiqués à la population.

"Toutes les mesures que nous avons prises ont pour but de diviser notre communauté en un certain nombre de petits groupes comme les familles ou les maisons de repos qui au quotidien restent ensemble. Ces mesures ont permis de diminuer la transmission entre ces groupes. Et nous voyons que jour après jour le nombre de nouvelles infections se stabilise grâce à ces mesures." Mais "par contre, au sein d'un même groupe, le virus peut continuer à se transmettre et entraîner de nouvelles infections. Ce sont des situations plus difficile à gérer d'un point de vue épidémique puisque dans une maison de repos par exemple la distanciation est plus difficile pour les personnes qui y vivent ou y travaillent", a expliqué le médecin.

