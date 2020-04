Les personnes qui n'ont pas le coronavirus ne doivent pas repousser des soins nécessaires

(Belga) Repousser des soins nécessaires par peur du coronavirus peut s'avérer catastrophique, s'alarme vendredi l'hôpital universitaire de Jette, UZ Brussel. Médecins généralistes et patients suivis pour certaines pathologies doivent être vigilants aux signaux d'alerte afin d'intervenir à temps, plaide l'institution.

En particulier, les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ne doivent pas ignorer certains signes, comme des douleurs derrière le sternum, des picotements dans les membres, une perte de parole soudaine. "Un patient a dû être amputé d'une jambe en raison d'un apport insuffisant en oxygène pendant trop longtemps, à cause d'un rétrécissement de l'artère. Un autre se retrouve paralysé à vie à cause d'un AVC, tandis qu'un troisième est décédé d'un anévrisme durant le transport vers la salle d'opération", déplore Erik Debing, chef du service de chirurgie vasculaire. "Si ce dernier patient était venu à l'hôpital dès ses premières plaintes, trois jours plus tôt, il aurait pu normalement quitter l'hôpital après une intervention", regrette le praticien. L'UZ Brussel estime que la peur d'attraper le coronavirus joue un rôle important dans ces reports de soins nécessaires. "Le nombre de décès non Covid-19 pourrait toutefois dépasser le nombre de décès dus au virus si les patients reportent trop longtemps leurs soins", prévient l'institution. (Belga)