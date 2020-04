Un réseau de drogues piloté par un détenu démantelé en Flandre orientale

(Belga) La police judiciaire fédérale de Flandre orientale a démantelé mardi un réseau suspecté de produire et de vendre de la drogue. Cinq perquisitions ont été effectuées et sept personnes ont été interpellées. Cinq d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Termonde. L'une d'elles pilotait le trafic depuis la prison.

Le parquet de Flandre orientale avait désigné un juge d'instruction en octobre dernier pour enquêter sur des faits de production d'amphétamines et un trafic de drogue. Les enquêteurs sont parvenus à cibler une bande qui agissait dans la région d'Alost. Mardi, cinq perquisitions ont été effectuées dans la province aux domiciles des suspects et à la prison de Termonde. Sept suspects ont alors été interpellés. L'une des personnes responsables du réseau était une dame de 43 ans, originaire de Nieuwerkerken, qui était en contact avec son mari, un homme de 50 ans, incarcéré pour des faits de drogue mais qui parvenait tout de même, depuis la prison a transmettre ses directives. Le couple était assisté de trois sexagénaires originaires de Denderhoutem, Alost et Lokeren. Un homme de 26 ans et une dame de 31 ans, tous deux de Haaltert ont également été appréhendés. Cinq de ces suspects ont été placés sous mandat d'arrêt, les deux autres ayant été libérés sous conditions. Au cours des perquisitions, du matériel a été retrouvé pour préparer des amphétamines tout comme de la drogue, notamment 4 kilos de speed. Une somme de 4.000 euros a aussi été confisquée ainsi qu'un fusil de chasse, un coup de poing américain et une matraque. (Belga)