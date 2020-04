USA: les garde-côtes suspendent leurs recherches pour retrouver deux Kennedy disparus

(Belga) Les recherches pour retrouver deux membres de la famille Kennedy, portés disparus jeudi soir dans le Maryland après une balade en canoë, ont été suspendues, sans que les garde-côtes aient pu localiser Maeve Kennedy McKean, 40 ans, et son fils Gideon, 8 ans, ont annoncé vendredi en fin de journée les autorités.

Les garde-côtes estiment que la petite-fille du sénateur américain assassiné Robert F. Kennedy et son fils Gideon sont tombés à l'eau dans baie de Chesapeake après que leur canoë s'est retourné jeudi soir. Les garde-côtes américains ont reçu un témoignage indiquant que "deux individus se débattaient pour rejoindre le rivage en canoë" près de la baie de Herring, 16 kilomètres au sud de la capitale de l'État, Annapolis. "On ne les a plus revus depuis", selon la déclaration des autorités vendredi. D'après les premiers éléments de l'enquête, la mère et son fils auraient tenté de récupérer un ballon tombé à l'eau mais n'auraient ensuite plus été capables de rejoindre le rivage, d'après la chaîne américaine NBC news, qui cite une déclaration de la police du Maryland. La baie de Chesapeake forme un large estuaire qui sépare les États du Maryland et de Virginie. Les garde-côtes ont étendu leurs recherches navales, terrestres et par les airs sur une surface totale de 5.887 kilomètres pendant 26 heures "C'est une affaire difficile et la décision de suspendre les opérations de recherche l'a été encore plus", a déclaré Matthew Fine, commandant adjoint de secteur pour la région du capitole du Maryland. "Nos équipes et nos partenaires ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les retrouver. Nous avons tenu la famille informée pas à pas." "C'est avec une profonde tristesse que je partage cette nouvelle: les recherches pour retrouver ma fille bien-aimée Maeve et mon cher petit-fils Gideon ne sont plus des opérations de sauvetage mais de récupération", a réagi Kathleen Kennedy Townsend, la mère de Maeve Kennedy McKean. Maeve Kennedy McKean a conseillé l'administration Obama dans le programme mondial de lutte contre le sida du département d'État et a travaillé bénévolement au Mozambique pour le Corps de la paix, une agence américaine indépendante dont le but est de favoriser la paix dans les pays en voie de développement. Le clan Kennedy, l'une des grandes familles politiques américaines, a connu de nombreuses tragédies. Alors président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy fut assassiné à Dallas en 1963. Cinq ans plus tard, son frère cadet Robert Francis Kennedy fut également assassiné, alors qu'il était l'un des favoris à la primaire démocrate. John F. Kennedy Jr et son épouse Carolyn sont, eux, décédés dans un crash d'avion. (Belga)