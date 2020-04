"Malédiction des Kennedy": deux membres de la famille portés disparus aux Etats-Unis

Deux membres de la famille Kennedy, dont une petite-nièce du président assassiné John Kennedy, étaient portés disparus vendredi après une balade en canoë, selon les autorités du Maryland, une nouvelle tragédie au sein de la dynastie politique la plus célèbre des Etats-Unis.



Maeve Kennedy McKean, 40 ans, et son fils Gideon, 8 ans, ne sont pas revenus jeudi d'une sortie dans la baie de Chesapeake, a expliqué Larry Hogan, le gouverneur de cet Etat voisin de Washington, en annonçant la "mauvaise nouvelle" lors d'un point-presse. "Des recherches intensives sont menées depuis hier soir avec la police, les gardes-côtes et les pompiers", a précisé M. Hogan.

Le clan Kennedy a connu de nombreuses tragédies

Maeve est la fille de Kathleen Kennedy Townsend, fille aînée de l'ancien ministre de la Justice Robert Kennedy, tué en 1968, et nièce du président John Kennedy, assassiné en 1963. Le clan Kennedy, l'une des grandes familles de la vie politique américaine, a connu de nombreuses tragédies. John F. Kennedy, alors président des Etats-Unis depuis trois ans, a été assassiné à Dallas le 22 novembre 1963.

En juin 1968, son frère cadet, Robert, en bonne position pour remporter les primaires démocrates pour la présidentielle, était tué à Los Angeles. Un des fils de Robert Kennedy, David, est mort à l'âge de 28 ans d'une overdose de cocaïne dans un hôtel de Floride, en 1984.

En 1999, le fils de "JFK" est mort avec sa femme Carolyn et sa belle-soeur Lauren dans le crash de l'avion qu'il pilotait dans le Massachusetts. Saoirse Kennedy Hill, une petite-fille de Robert Kennedy, est également décédée l'année dernière d'une overdose, à l'âge de 22 ans.