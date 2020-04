Quand des policiers revisitent "la Chanson des Restos" pour vous inciter à rester chez vous: "On n'a pas le choix, oui c'est comme ça"

Une chanson pour vous inciter à rester chez vous. Des policiers de la zone ouest Brabant wallon ont décidé de revisiter "la Chanson des Restos" en cette période de confinement. Le message est clair: "pour sauver des vies, restez chez vous", martèlent-ils dans une vidéo postée sur leur page Facebook.

"Aujourd'hui, on n'a pas le choix que de rester confinés chez soi pour lutter contre ce corona", chantonnent-ils. "C'est clair que ce n'est pas évident toutes ces mesures de confinement. On compte sur vous pour nous aider, et tous ensemble on va y arriver", poursuivent-ils.

Une initiative originale pour rappeler à la population l'importance de ce confinement. Afin de veiller au respect des consignes de sécurité définies dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid 19, les contrôles sont renforcés. Des amendes seront distribuées en cas de non respect des règles.

