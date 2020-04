Coronavirus en Belgique: le personnel soignant va-t-il recevoir une prime après la crise? (vidéo)

La Ministre fédérale de la Santé Maggie De Block a évoqué la prime que le personnel soignant pourrait recevoir après la crise du coronavirus en Belgique lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

Les médecins, infirmiers et infirmières, les pharmaciens et toutes les autres professions de soins dans les hôpitaux pourrait bénéficier d'une "prime ­Covid-19" de 1.450 euros, selon un article du journal flamand De Tijd paru cette semaine. Le gouvernement tablerait sur 10.000 demandes, portant la facture à 14,5 millions d'euros.

"S'il faut donner une prime à quelqu'un, ce sera aux gens qui sont autour des patients que ce soit dans les maisons de repos, dans les hôpitaux ou encore dans les soins à domicile. Des gens qui s'occupent des malades", a confirmé la Ministre fédérale de la Santé Maggie De Block lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Il faudra savoir comment on va faire ça et prendre cette mesure. Cela va prendre du temps. Les discussions sont en cours".

Par contre, elle ne sait pas d'où vient le montant cité par De Tijd. "On ne connaît pas le montant de cette prime. On ne sait pas d'où viennent ces 1.450 euros. On n'en a pas encore discuté".

