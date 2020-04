Une fête d'anniversaire organisée en rue à Amay: une quadragénaire privée de liberté pour rébellion

Une femme d'une quarantaine d'années a été privée de liberté samedi pour rébellion, outrage à agent et non-respect des mesures de confinement, a indiqué dimanche la zone de police Meuse-Hesbaye. Le parquet a été avisé des faits et la suspecte fera l'objet d'une citation accélérée.



Samedi, peu avant 21h30, les policiers de la zone Meuse-Hesbaye sont intervenus rue Fontaine à Amay où une petite dizaine de personnes faisaient la fête dans la rue avec de la musique et de l'alcool. La situation a ensuite dégénéré. La femme qui célébrait son anniversaire, s'est d'abord disputée avec la voisine qui avait contacté les services de police. Elle s'en est ensuite prise aux agents. Elle s'est rebellée et a été insultante envers les forces de l'ordre avant de leur cracher dessus en se ventant d'être porteuse du Covid-19.

L'intéressée a été privée de liberté et fera l'objet d'une citation accélérée. Les autres participants ont été verbalisés pour non-respect des mesures de confinement. Plus tard dans la nuit, la police de cette même zone est intervenue pour un autre rassemblement à Verlaine. Là, 8 personnes toutes âgées d'une vingtaine d'années faisaient la fête. Ils ont tous été verbalisés pour non-respect des mesures de confinement. Au total, les policiers de la zone de police Meuse-Hesbaye ont dressé une vingtaine de procès-verbaux en rapport avec les mesures sanitaires dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche.