Coronavirus - Le Premier ministre irlandais propose ses services de médecin

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, diplômé de médecine, travaillera pour le service de santé une fois par semaine pendant l'épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé dimanche un porte-parole du gouvernement.

Le Dr Varadkar "a offert ses services au Health Service Executive (HSE) pour une session par semaine dans les domaines qui relèvent de son champ d'activité". Selon l'Irish Time, M. Varadkar, qui a obtenu un diplôme de médecine de la Trinity University de Dublin en 2003, doit se consacrer à l'évaluation des symptômes des patients par téléphone. "Beaucoup de membres de sa famille et de ses amis travaillent dans le secteur de la santé", a expliqué le porte-parole. "Il voulait aider, même de façon modeste". En mars, au début de l'épidémie de Covid-19 en Irlande, le HSE avait lancé un appel au retour des professionnels de la santé qualifiés qui ne sont plus actuellement employés dans le secteur. Plus de 60.000 personnes ont répondu à l'appel. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publiés dimanche, il y a eu 158 décès liés au Covid-19 pour 4.994 cas confirmés dans toute la République d'Irlande.