Notre système médical dépendant de la Chine? "80% du matériel médical de base vient de Chine", selon Nollet

Ce lundi matin, Jean-Marc Nollet était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Le co-président d'Ecolo est revenu sur la crise sanitaire liée au coronavirus que nous traversons. Plus particulièrement, sur la dépendance chinoise de notre système médical. "On a demandé samedi lors du superkern que les Régions puissent être associées à l'élaboration du plan en la matière, mais aussi qu'elles puissent associées toutes leurs forces pour trouver un maximum de matériel médical", explique dans un premier temps Jean-Marc Nollet. Avant d'enchaîner: "C'est quand même paradoxal que notre système médical est à ce point super fragile, hyper dépendant de ce qui se passe en Chine: 80% du matériel médical de base vient de Chine. Et quand tout est bloqué, on se retrouve totalement démunis."

Autre élément soulevé par Fabrice Grosfilley: l'absence de curare qui commence à inquiéter les hôpitaux. "Il y a effectivement une tension sur le curare qui est absolument nécessaire pour pratiquer les anesthésies, les intubations. Pour l'instant, il y a des recherches multiples qui sont lancées. Il y a quelques jours de prévisibilités mais pas suffisamment. (…) Cette crise sanitaire est loin d'être terminée. Je pense en permanence au marathon dans lequel les équipes médicales se trouvent. Elles ont besoin de se matériel. Il faut qu'on se mobilise tous. Les Régions et le Fédéral."