Coronavirus et médias: une députée chargée d'étudier la place faite aux femmes

La députée LREM des Hauts-de-Seine Céline Calvez a été chargée ce week-end d'une mission sur "la place des femmes dans les médias en temps de crise", a annoncé Marlène Schiappa, peu après le tollé suscité par la Une du Parisien qui mettait en avant quatre experts masculins.

Mme Calvez aura pour mission "d'analyser la place des femmes expertes dans les médias au sens large en cette période de confinement et de crise, la place des femmes journalistes, et de formuler des propositions pour s'assurer de leur représentativité", a indiqué dans un communiqué la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes.

En période de crise liée au Covid-19, "les experts doivent aussi être des expertes, et les femmes ne peuvent être exclues de la réflexion publique ou des représentations publiques", a estimé Mme Schiappa dans sa lettre de mission à la parlementaire.

Le quotidien Le Parisien a présenté dimanche des excuses pour sa Une consacrée à des personnalités qui "racontent le monde d'après" (la crise sanitaire), qui mettait exclusivement en avant des hommes et lui a valu de très nombreuses accusations de sexisme.

Entre autres réactions, le collectif des femmes journalistes du Parisien a notamment estimé que ce faux pas était "une vraie claque" et "un regrettable retour en arrière" pour tous ceux qui se battent pour la parité et une meilleure visibilité des femmes expertes dans les médias.