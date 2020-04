Histoire belge à Liège: le résident d'un home privé de sa pension à cause du coronavirus

Le coronavirus en Belgique a nécessité la prise de mesures radicales pour tenter d'endiguer sa propagation. Les premiers établissements à avoir adopté des conditions de quarantaine sont les maisons de repos. Dans l'une d'entre elle, en région de Liège, un imbroglio qu'on pourrait qualifier d'histoire belge prive un résident de sa pension.

Depuis le 18 mars, l’ensemble de la Belgique est contrainte au confinement. Certaines dérogations pour pouvoir répondre aux besoins essentielles subsistent. Il est toutefois des lieux où rester totalement reclus s’avère indispensable, comme les maisons de repos accueillant nos aînés, les plus fragiles (pour rappel, la plupart des personnes qui décèdent du coronavirus sont des personnes très âgées).

En cette période d’épidémie, le moindre contact extérieur est prohibé. Plus de visites de la famille, plus d’activités proposées par des animateurs extérieurs, plus de facteur non plus. Ce dernier point peut sembler anecdotique mais pose un problème majeur pour le résident d'une maison de repos dans la région de Liège.

25.000 retraités reçoivent leur pension par assignation postale

Le directeur de cette maison de repos nous a signalé une situation absurde mais bien réelle via notre bouton orange Alertez-nous. Un de ses résidents a choisi l’assignation postale pour le paiement de sa pension, comme 25.000 retraités en Belgique selon le Service public fédéral des pensions. Normalement, ces personnes reçoivent directement l’argent en liquide des mains du facteur de Bpost.

Seulement, depuis la mise en confinement strict de la maison de repos, le facteur ne peut plus entrer en contact avec les pensionnaires, selon le directeur. Or "Bpost exige que la personne signe elle-même le reçu." Oui mais voilà, d'un côté le facteur qui ne peut pas entrer et de l'autre le résident qui "ne peut pas



Malgré les démarches entreprises par ce directeur pour tenter de pallier la situation, le résident se retrouve donc sans ressources financières depuis la mise en place des mesures de sécurité dans les établissements accueillant les populations à risque. "J’ai contacté Bpost et le ministère des pensions mais ils se renvoient la balle…, regrette le directeur. J’ai proposé que deux membres du personnel signent le reçu, comme cela se faisait il y a encore quelques mois, mais c’est refusé".

"Toutes les pensions sont bien versées"

Contacté par nos soins, le service public fédéral de pensions assure qu’aucun problème de ce type ne lui a été rapporté et renvoie vers Bpost. Le service postal tient la même version : "Toutes les pensions sont bien versées, il n’y a pas de problème lié au confinement".

La porte-parole s’étonne même de l’inquiétude de notre alerteur. Elle assure que la procédure habituelle concernant les maisons de repos impose aux agents de Bpost de remettre l’argent aux gérants de l’établissement. Ces derniers distribuent ensuite aux pensionnaires. Cette démarche a lieu y compris hors confinement, selon le service postal.

Notre alerteur se retrouve déconcerté face à cette réponse. "Le facteur dit devoir remettre l’argent directement à la personne. Je n’ai aucune raison d’inventer une telle histoire. On me dit de conseiller au résident d’ouvrir un compte bancaire mais s’il ne veut pas, c’est son droit", assure-t-il. En l’absence d’autres solutions proposées, ce directeur de maison de repos souhaite mettre en lumière cette histoire, espérant faire bouger les choses : "Je pense que ce problème doit se présenter dans plusieurs maisons de repos et va apporter des ennuis supplémentaires où il y en a déjà bien assez".