Coronavirus en Belgique: comment se servir d'un masque "fait maison" et comment l'entretenir?

Le coronavirus en Belgique nous pousse à changer nos comportements en société. Si aujourd'hui, le port du masque pour le public n'est pas recommandé par les autorités fédérales, plusieurs acteurs du monde médical estiment qu'il aiderait à limiter la propagation du coronavirus. Encore faut-il savoir l'utiliser. Comment faut-il le placer ? Peut-on les laver, et si oui, à quelle fréquence ? RTL INFO a posé ces questions à une infirmière hygiéniste.

Porter un masque ou non dans l'espace public: le débat fait rage depuis plusieurs jours et les avis des spécialistes divergent. Les autorités fédérales ne recommandent pas le port du masque pour le public, mais ne le déconseillent pas non plus. Quoi qu'il en soit, un masque mal utilisé ne vous sera d’aucune utilité. Pour commencer, évitez de toucher l’extérieur avec vos doigts, et privilégiez les élastiques.

Le masque chirurgical, à usage unique

S'il s'agit d'un masque chirurgical, son utilisation est unique. Il n’est donc pas recommandé de le laver. "Le masque chirurgical a une durée de vie limitée. Dans les hôpitaux, on parle de quatre heures. Je pense donc qu'à la fin de la journée, pour une personne qui le porte [dans un cadre non hospitalier, ndlr], il n'est plus efficace. C'est du papier, il y a des couches, pour peu qu'il l'ait manipulé ou touché, je pense que l'idéal c'est qu'il termine à la poubelle", estime Anne Bennert, infirmière hygiéniste à l'hôpital Delta.

Les masques en tissu: à laver à 60 degrés

Ensuite, il y a masques dits "alternatifs", ceux que vous pouvez faire à la maison, en tissu. Leur protection n’est pas validée scientifiquement mais c’est déjà mieux que rien. Celui-ci peut être lavé. "Il est conseillé de les laver à 60 degrés, en cycle machine de 30 minutes".

En effet, selon les scientifiques, le Covid-19 ne survit pas lorsqu’il est exposé à une température supérieure à 60 degrés. Laver les masques à l’eau de javel ou à l’alcool n’est pas recommandé. Cela pourrait altérer la qualité du tissu. "C'est important, surtout, qu'il soit ajusté étroitement au nez, à la bouche et au menton. Il doit être bien placé".

Attention, un masque, même bien placé, n’exclut pas de garder une distance de sécurité et de se laver régulièrement les mains.