Coronavirus en Belgique: la reine Mathilde s'adresse aux jeunes

Le coronavirus en Belgique contraint tous les Belges à se confiner. Consciente de la difficulté que ressente les jeunes à rester en quarantaine, la reine Mathilde, présidente d'honneur d'UNICEF, s'est adressée à eux à travers une lettre publiée par l'agence de l'Organisation des Nations unies.

Voici le message de la Reine...

Chers jeunes,

Depuis quelque temps déjà, vous êtes confinés chez vous, avec vos parents ou les adultes qui vous entourent. Vous le savez, ce confinement est indispensable pour enrayer la progression de l’épidémie de coronavirus.

Je tiens à remercier et à féliciter tous ceux et toutes celles d’entre vous qui, en tant que citoyens responsables, contribuent à l’effort attendu de tous pour éviter de nouvelles contaminations.

Chacun doit prendre ses responsabilités, en respectant toutes les consignes de confinement, mais aussi en encourageant ses amis et connaissances à faire de même.

Rester chez soi, se laver les mains, garder ses distances et éviter les sorties en groupe, même pour prendre l’air, tout cela reste très important.

Rester à la maison pour une période indéterminée, sans voir ses amis, sans aller à l’école, c’est bien entendu une situation entièrement nouvelle et qui peut être déconcertante. Je le sais par les médias, mais aussi par nos enfants et leurs amis. Pour certains d’entre vous, toutes ces incertitudes et le manque de contacts et d’activités peuvent se révéler angoissants et même éprouvants. Vous avez parfois du mal à trouver réponse à vos interrogations.

Voilà pourquoi j’ai souhaité vous adresser ce message d’encouragement, de même que quelques conseils, pour vous-mêmes et vos parents.

Tout d’abord, n’hésitez pas à parler de ce que vous ressentez avec vos parents ou avec les personnes qui vous entourent. Prenez des nouvelles de votre famille, de vos amis et des personnes isolées que vous connaissez.

Maintenez le plus possible votre rythme habituel, vos heures de lever, d’étude, de loisirs et de coucher. Continuez à travailler assidûment, avec les moyens mis à votre disposition. Vous serez mieux préparés à reprendre l’école.

Surtout, prenez le temps de vous amuser, de rire et de vous détendre, en lisant, en écrivant (par exemple en tenant votre journal ou un blog), en faisant de la musique, en cuisinant, en jouant aux jeux de société… De temps en temps, prenez l’air près de chez vous.

Enfin, n’hésitez jamais à demander de l’aide ni à écouter ceux qui, autour de vous, se sentent plus fragiles dans cette période mouvementée. Si vous en avez besoin, sachez qu’il existe sur internet de nombreuses lignes d’écoute gratuites : elles peuvent vous apporter un premier soutien et vous orienter.

Nous avons vraiment besoin de votre énergie et de votre compréhension pour surmonter ensemble cette épreuve.