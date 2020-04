L'Unesco inquiète des "menaces potentielles" envers les plus vulnérables

(Belga) La directrice générale de l'Unesco s'est dite mardi "préoccupée par les menaces potentielles pour les droits de l'Homme, la vie privée et les normes éthiques" en cette période de pandémie, et a exhorté à la "responsabilité collective" pour protéger les plus vulnérables.

"En cette période d'incertitude, où les sociétés du monde entier prennent des mesures rapides et radicales contre la pandémie, je suis préoccupée par les menaces potentielles pour les droits de l'Homme, la vie privée et les normes éthiques, en particulier à l'égard des plus vulnérables", a déclaré dans un communiqué Audrey Azoulay. "Cette crise exige ce qu'il y a de mieux dans l'humanité, avec des principes éthiques comme boussole", a-t-elle affirmé. Le Comité international de bioéthique de l'Unesco et la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies ont publié une déclaration commune "pour guider les décideurs politiques et informer le public sur les considérations éthiques essentielles qui doivent être prises en compte dans la lutte mondiale" contre cette pandémie. "La pandémie peut générer un stress psychologique aggravé chez les personnes et les groupes vulnérables et marginalisés dans toutes les régions du monde et plus encore dans les pays en développement", indique la déclaration commune. (Belga)