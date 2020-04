Coronavirus en Belgique: les personnes contaminées vont-elles garder des séquelles? (vidéo)

RTL Info répond à vos questions tous les jours avec notre journaliste Amélie Schildt. Des questions que vous pouvez poser via le bouton orange Alertez-nous présent tant sur notre site internet que sur notre application.

La première question nous vient de Sandrine de Namur. Elle demande pourquoi il est interdit d'aller pêcher alors que la distance de sécurité est respectée. "Concrètement, la pêche est considérée comme une activité récréative. Et pour le moment, les activités récréatives sont interdites", rappelle notre journaliste Amélie Schildt. "Cela vaut aussi pour la chasse. Même si on pratique la chasse et la pêche seul, c'est interdit. Alors, certains d'entre vous nous disent que ce n'est pas logique parce qu'on a le droit de se promener au parc. Attention, les autorités rappellent qu'on a le droit de sortir s'aérer et marcher mais il ne s'agit pas de flâner pendant des heures. Il faut le rappeler l'idée qu'il s'agit de sortir rapidement une demi-heure, une heure maximum. Et surtout de ne pas rester immobile, on n'a pas droit de s'asseoir".

Une autre question posée par Inès: si vous contractez le coronavirus et que vos poumons sont touchés, est-ce que vous garderez des séquelles? "Pour l'instant, on a assez peu de recul pour pouvoir vraiment parler des séquelles. Mais ça dépend d'abord de la gravité de votre cas. J'ai contacté le docteur Jean-Louis Vincent qui travaille aux soins intensifs à Erasme et ce qu'on peut dire déjà aujourd'hui, c'est que pour certains patients, ceux qui aurait souffert vraiment d'insuffisance respiratoire aiguë, vont pouvoir garder des séquelles, garder des lésions aux poumons. Et ça veut dire qu'il va leur falloir des semaines voire des mois pour récupérer leurs capacités respiratoires".

