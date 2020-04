Fuite de gaz à Etterbeek: "300 personnes ne sont plus approvisionnées"

Une fuite de gaz a été détectée rue Général Henry, à Etterbeek. "La police est présente et des centaines de personnes sont dehors", décrit Alexandre, via le bouton orange Alertez-nous. Sentant l'odeur de gaz, des riverains ont immédiatement appelé les secours, ce qui a permis une intervention rapide. "Nos services ont localisé la fuite: elle se trouvait à l'extérieur d'un bâtiment, à l'arrière de celui-ci", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles

La fuite de gaz, à présent colmatée, a concerné le système de distribution publique. Résultat: 300 personnes se retrouvent sans gaz. "Nos services, ainsi que ceux de Sibelga et de la commune d'Etterbeek, cherchent une solution pour pouvoir approvisionner tous ces ménages et ainsi éviter de les délocaliser, explique encore le porte-parole des pompiers bruxellois. Un bypass via un autre canal de distribution est envisagé".

Le bourgmestre d'Etterbeek s'est rendu sur les lieux.

