Coronavirus: une Pâque juive "étrange" et sans joie en Israël

Israël commençait mercredi soir à célébrer Pessah, la Pâque juive, dans une atmosphère étrange et sans grande joie, en raison de la pandémie de Covid-19 qui limite la capacité des familles à se réunir et laissera nombre de personnes seules.

Les "Hag Sameakh", "Joyeuse fête" en français, se multiplient mercredi, mais le mot "joyeux" détonne tant la crise du nouveau coronavirus a affecté le quotidien, sinon plombé le moral de millions de citoyens d'Israël, seul pays majoritairement juif au monde.

Et ces souhaits ont souvent été faits au téléphone, car la pandémie a poussé le gouvernement à non seulement imposer des mesures de confinement, mais à interdire jusqu'à vendredi la circulation entre les villes, dans l'espoir de limiter la propagation du virus qui a officiellement contaminé plus de 9.400 personnes et fait 72 morts.

"A tous les Juifs à travers le monde, je tiens à vous souhaiter un joyeux Pessah. Mais c'est étrange car ce Pessah est différent de tous les autres. Il n'y a pas une partie du monde qui ne soit épargnée par le coronavirus et cela nécessite des changements dans notre façon de vivre et de célébrer des fêtes aussi anciennes que Pessah", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une vidéo diffusée sur YouTube.

Le moment phare de Pessah, fête qui s'étire sur huit jours, reste le repas de Seder, mercredi soir, pendant lequel se rassemblent d'habitude les familles élargies.

Mais la pandémie a bouleversé cette tradition, les mesures de confinement interdisant les visites d'un foyer à un autre, ce qui a provoqué un vif débat chez les religieux sur l'utilisation de technologie de visioconférence comme Zoom pour se réunir, virtuellement, en famille.

Des rabbins ont proposé de permettre dans certains cas l'utilisation de Zoom pour le repas de Seder, mais le grand rabbinat du pays s'y est opposée, parlant de "profanation".

Autre impact du coronavirus: une pénurie d'oeufs. Au début de la crise, de nombreux Israéliens se sont rués dans les marchés pour stocker cet aliment clé de la diète quotidienne mais aussi du repas de Seder.

Face à la pénurie, le gouvernement a débloqué des fonds d'urgence pour importer des millions d'oeufs. Mercredi en matinée dans un supermarché de Jérusalem, les cartons d'oeufs restaient toutefois aux abonnés absents, a constaté un journaliste de l'AFP.

La fête de Pessah ("Passage" en hébreu) commémore, selon la tradition, l'exode du peuple hébreu d'Egypte, et en particulier le passage des plaies au-dessus d'eux afin qu'ils puissent quitter leur esclavage en terre pharaonique et gagner leur liberté en Terre Sainte, après une longue errance dans le désert.

"Nous espérions que les plaies passent au-dessus de nos maisons et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui en Israël", a déclaré M. Netanyahu, suggérant ainsi que les mesures de son gouvernement allaient permettre de libérer le pays d'une nouvelle plaie, nommée Covid-19.