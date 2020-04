Coronavirus - Le compagnon de la bourgmestre de Saint-Trond se réveille après 17 jours de coma

(Belga) La compagnon de la bourgmestre de Saint-Trond Veerle Heeren (CD&V) s'est réveillé du coma après 17 jours, a indiqué cette dernière dans un message sur son compte Facebook mercredi soir. L'homme avait été hospitalisé à la mi-mars après avoir été infecté par le coronavirus et s'était ensuite retrouvé aux soins intensifs une semaine plus tard.

La compagnon de la bourgmestre limbourgeoise se trouvait dans un état critique mais stable depuis un certain temps déjà. Il avait été placé sous respirateur artificiel et plongé dans le coma. "Dimitri s'est lentement réveillé de son coma après dix-sept jours. Nous espérons pouvoir reprendre contact avec lui en tant que famille d'ici quelques jours. Le plus grand 'merci' à tous les médecins, les infirmières, le personnel logistique et administratif", peut-on lire dans un court message qu'a posté Veerle Heeren sur Facebook. Malgré cette situation, la bourgmestre a continué à diriger la commune de Saint-Trond, qui est fortement touchée par le coronavirus. (Belga)