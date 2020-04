Coronavirus - Les joueurs de Premier League lancent une initiative pour récolter des fonds

(Belga) Les joueurs de Premier League ont lancé une initiative commune, appelée #PlayersTogether, un fond destiné à collecter des fonds qui seront versés au National Health Service (NHS), le système de la santé publique du Royaume-Uni, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

"Nous, les joueurs avons collaboré pour créer une initiative volontaire, en marge de toute discussion avec les clubs ou la Ligue, dans l'objectif d'aider, comme tant d'autres dans le pays, afin de vraiment faire la différence", selon un communiqué de #PlayersTogether posté par plusieurs joueurs, dont Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, mercredi soir sur Twitter. Les négociations sont toujours en cours entre la Premier League et les joueurs concernant une baisse des salaires, l'objectif étant d'arriver à 30% de réduction. Plus de 7000 personnes sont décédées du coronavirus au Royaume-Uni selon le ministère de la Santé.