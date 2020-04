Coronavirus en Belgique: la Wallonie mobilise l'armée, la protection civile et des volontaires pour les maisons de repos

Face à la dégradation de la situation dans un nombre croissant de maisons de repos, la Wallonie a décidé de demander un soutien de l'armée et de la protection civile. Elle lance également un appel à l'ensemble du personnel médical et para-médical hospitalier, des maisons médicales, des mutualités, de la médecine scolaire, PMS, Inami, etc. disponibles à venir aider les équipes en place dans ces institutions, a indiqué mercredi soir la porte-parole de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS). "La situation nécessite qu'on mobilise toute l'aide possible pour essayer de répondre à la situation, à la propagation de la maladie, à la vitesse à laquelle se répand le virus dans les maisons de repos", a déclaré la ministre dans la Matinale de Bel RTL ce jeudi à 7h15.

"Il faut envisager toutes les aides possibles"

La ministre wallonne de la Santé a rencontré, hier, les gouverneurs des 5 provinces de Wallonie. Il leur est demandé de mobiliser la protection civile et l'armée. "Pour la logistique, mais pas uniquement. Aujourd'hui, les maisons de repos fonctionnent avec des aides-soignants qui donnent tout ce qu'ils peuvent, mais qui sont épuisés. On est face à un virus qui peut avoir des conséquences mortelles, et donc il faut envisager toutes les aides possibles, une médicalisation qui soit beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui, donc il faut faire rentrer des médecins quand c'est nécessaire dans les maisons de repos, pour venir en appui aux aides-soignants, pour pouvoir s'occuper des malades. On fait aussi un large appel à tous les médecins, à tout le personnel paramédical, qui n'est aujourd'hui pas occupé de manière aiguë dans la crise covid, pour venir en renfort dans les maisons de repos".



A Bruxelles, hier déjà, l'armée a été envoyée en renfort dans une maison de repos de Jette pour s'occuper d'une septantaine de résidents.

L'ampleur et la vitesse de propagation du virus justifie que des dispositifs complémentaire



Selon celle-ci, ces mesures sont justifiées par l'urgence de la situation dans ce secteur qui "requiert des mesures d'envergure". D'après la ministre Morreale, on dénombre actuellement 116 maisons de repos wallonnes ayant en leur sein un cluster de Covid-19 (dix cas de coronavirus ou plus) sur un total de 600. On y a aussi dénombré, toutes causes confondues, 378 décès depuis un peu avant le 25 mars dernier. "De nombreuses mesures ont déjà été prises, mais l'ampleur et la vitesse de propagation du virus justifie que des dispositifs complémentaires doivent être mises en place immédiatement pour nos aînés, pour nos familles, pour notre personnel soignant. Tout doit être déployé pour limiter la contagion et sauver un maximum de vies", a indiqué la ministre Morreale par l'entremise de sa porte-parole.

"Course contre la montre"

La ministre de la Santé a par conséquent appelé à une mobilisation générale pour les maisons de repos confrontées à des clusters ou en pénurie sévère de personnel. La Région wallonne demande donc à l'ensemble du personnel médical et para-médical hospitalier, des maisons médicales, des mutualités, de la médecine scolaire, PMS, Inami, etc. disponible de venir aider les équipes en place. Différentes réunions ministérielles ont eu lieu sur le sujet et reprendront jeudi matin dans cette "course contre la montre" qui s'engage. L'opération est menée en concertation avec MSF, la Croix-Rouge, les Maisons médicales, l'AVIQ et Médecins du monde. Une centaine de personnes devraient être actives dès la fin de cette semaine, selon la porte-parole de Mme Morreale.

Equipes mobiles

Toujours d'après la porte-parole, ces équipes mobiles viendraient en renfort dans les maisons de repos confrontées à la pandémie et/ou en manque de personnel. De manière plus immédiate, la Région wallonne demande un soutien de l'armée et de la protection civile. Une réunion avec les cinq gouverneurs de province a été organisée mercredi en fin de journée pour activer cette logistique d'urgence. Cela devrait permettre dans l'immédiat, de faire l'appoint dans les maisons de repos où cela s'impose, dans les domaines du catering, du cohortage des résidents en fonction de leur état de santé, et de la désinfection des locaux.